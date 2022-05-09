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    Украинская компания Тедера объявила о паузе в выплате кредитов

    Сейчас основным владельцем Arricano является Рауно Тедер. Раньше им был его отец Хиллар.Фото: Рауль Меэ, Андрес Хаабу, Scanpix

    Исполнительный директор девелопера Arricano Анна Чуботина заявила, что компания договорилась с банками о паузе в выплате по кредитам.

    "За первые недели военного времени были проведены переговоры с банками-кредиторами, мы достигли взаимопонимания. С начала действия военного положения группа не осуществляет погашения тела кредитной задолженности, вопрос оплаты процентов за пользование кредитными средствами решается индивидуально с каждым кредитором", – передаёт её слова "Интерфакс-Украина".
    Чуботина напомнила, что все торговые центры Arricano работают. Условия сотрудничества с арендаторами компания определяет в индивидуальном порядке.
    Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Компании также принадлежат 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев).
    По состоянию на апрель 2022 года акционерами Arricano Real Estate Plc являются Retail Real Estate OÜ, Dragon Capital Investments Limited, Deltamax Group OÜ, Юрий Полд и Рауно Тедер. Совокупный пакет акций Тедера составляет 70,86%.
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