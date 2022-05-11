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    Налоговые поступления в первом квартале выросли на 16%

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    В январе-марте текущего года в государственный бюджет было уплачено налогов на 2,6 млрд евро или на 16,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Поступления социального налога в первом квартале выросли на 12%, а налога с оборота, поступления которого увеличиваются по мере роста цен - на 19,6% или на 119 млн евро. В торговле уплата НСО увеличилась на 30%, а в энергетике - на 40%; совокупный оборот предприятий вырос в марте на 28,8% в годовом сравнении, пишет rus.err.ee.
    Акцизных сборов в бюджет поступило в первом квартале на 6,7% больше, в основном за счет роста поступлений алкогольного акциза на 18,8%.
    Фонд заработной платы, с которого уплачиваются налоги на рабочую силу, вырос в первом квартале на 13,4%.

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