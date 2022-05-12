78-й день войны в Украине: Луганская область без электричества и воды, Херсонскую область хотят аннексировать без референдума
Обломки здания в Белогоровке (Луганская область). Весь регион сейчас без электричества и воды.Фото: Scanpix
Идёт 78-й день войны в Украине. Главное, что случилось к полудню 12 мая.
Украина освободила населённый пункт Питомник в Харьковской области
, сообщает
Генштаб вооружённых сил Украины. Генштаб пишет
и о российских «частичных успехах» (в Донецкой области)
, но не уточняет, в чём они заключаются.
320 украинских военных убито в результате российского авианалёта
, утверждает
Министерство обороны России.
300 российских солдат было убито за прошедшие сутки
, пишет
Генштаб вооружённых сил Украины.
Украина обстреляла Белгородскую область, один человек погиб
, семь получили ранения, утверждает
губернатор региона Вячеслав Гладков.
Один человек погиб и один ранен в результате обстрела Днепропетровской области
, пишет
«Украинская правда».
Один человек получил серьёзные ранения в результате обстрела Харьковской области
, пишет
«Украинская правда». Харьков обстрелян не был.
Один человек погиб в результате обстрела Сумской области
, пишет
Пограничная служба Украины.
Есть погибшие и раненые в результате обстрела Черниговской и Донецкой областей
, их количество неизвестно, пишет
«Украинская правда».
В Курске предотвращён теракт:
ФСБ задержала россиянина, который, по словам представителей спецслужб, готовил террористический акт совместно со Службой безопасности Украины, пишет
«РИА Новости».
501 военнослужащий Нацгвардии Украины погиб за всё время войны
, сообщает
Суспiьне. Нацгвардия — воинское подразделение МВД, наделённое правоохранительными функциями.
С начала войны в Запорожье похитили 300 человек
, сообщает
глава областной государственной администрации Запорожья Александр Старух.
Украина предложила обменять тяжело раненых защитников «Азовстали» на российских военнопленных
, пишет
вице-премьер Ирина Верещук. Договоренности пока не достигнуто.
Россияне вывели войска из Харьковской области для перегруппировки
, утверждает
Британская разведка. Они туда вернутся, но британцы считают такие манёвры признанием того, что России не удалось захватить ключевые украинские города, где она ожидала малое сопротивление.
Россия глушит GPS на территории Украины
, передаёт
The Times слова начальника космического командования Вооруженных сил США генерал Джейми Дикинсона. Власти Финляндии утверждают, что то же самое происходит и на границе с этой страной.
Вся Луганская область осталась без воды и электричества
, пишет
глава областной войсковой администрации Луганской области Сергей Гайдай.
Глава областной войсковой администрации Луганской области Сергей Гайдай.Фото: Scanpix
В результате российских обстрелов горят леса в Херсонской области
, пишет
«Украинская правда».
Херсонскую область попытаются включить в состав России без референдума
, передаёт
«РИА Новости» слова т.н. «замглавы областной военно-гражданской администрации» Херсонской области Кирилла Стремоусова.
Руководители Финляндии официально высказались за вступление в НАТО.
Соответствующее заявление президента и премьер-министра опубликовано
на сайте президента.
Военная помощь Украине повышает риск ядерной войны с Россией
, написал
заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев
.
Siemens заявил об уходе с российского рынка
из-за войны в Украине.
«Лукойл» объявил о покупке российского бизнеса нефтяной компании Shell
, пишет
«Интерфакс».
Крупнейший акционер «Лукойла» Вагит Алекперов.Фото: Максим Шеметов, Scanpix
Украина национализирует «дочки» Сбербанка и ВЭБ.РФ
, пишет
«Европейская правда».
Россия использует чипы из холодильников и посудомоечных машин в военной технике
, передаёт
Washington Post слова министра торговли США Джины Раймондо. Причина — санкции.
Рост мирового ВВП не достигнет и половины прошлогоднего показателя
из-за войны, передаёт
Reuters аналитику банка Morgan Staney.
CNN опубликовал видео убийства двух безоружных гражданских лиц российскими военными
.
Командир защитников Мариуполя, скрывающихся в «Азовстали» обратился к Илону Маску.
«Говорят, ты прилетел с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся по соседству - я живу там, где выжить почти невозможно. Помоги нам выбраться из «Азовстали в третью страну. Кто если не ты? Подскажи нам», — написал
в твиттере Сергей Волына.
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