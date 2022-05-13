79-й день войны в Украине: пакет помощи Украине заблокирован, миллионам людей грозит голод из-за действий России
Продолжаются обстрелы Черниговской области, артиллерия с этой целью скапливается в Брянской области.Фото: Scanpix
Идёт 79-й день войны России против Украины. Главное, что случилось к полудню 13 мая.
250 российских солдат были убиты за прошедшие сутки
, передаёт
Генштаб вооружённых сил Украины. С российской стороны данных об украинских потерях нет.
Десять человек погибли, 30 получили ранения
в результате обстрелов и боевых действий в Донецкой, Черниговской и Харьковской областях
, пишет
«Украинская правда» со ссылкой на Генштаб ВСУ и областные войсковые и государственные администрации.
Российские войска с утра пытаются прорваться на «Азовсталь»
, пишет
«Украинская правда».
Россия может отказаться от попыток окружить Изюм, Слобожанск и Дебальцево из-за нехватки ресурсов
, утверждает
Институт изучения войны. Если это произойдёт, то войска будут перенаправлены на захват Северодонецка и Лисичанска, чтобы сконцентрироваться именно на этой задаче.
509 жителей Мариуполя были вывезены
на территорию, подконтрольную т.н. «ДНР», сообщает
т.н. «штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики».
Российские войска стреляли по мирным жителям
, следует из расследования
Wall Street Journal, проведённом в отношении трассы Мотыжный-Ясногородка (Киевская область), по которой люди пытались уехать из оккупированного региона.
Cенатор США Рэнд Пол заблокировал пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов.
«Мы не можем спасать Украину ценой уничтожения экономики США», - объяснил он своё решение. Пол считает 40 миллиардов долларов огромной суммой, которая вызовет инфляцию, и так уже высокую в стране. По его мнению, эти деньги можно было бы потратить на нужды американцев.
Сенатор США от штата Кентукки Рэнд Пол.Фото: Scanpix
Россия изменила позицию и требует, чтобы Украина не вступала в ЕС.
Россия планирует провести перепись населения и референдум в Херсонской области
, передают
«РИА Новости» слова т.н. «заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области» Кирилла Стремоусова.
Украина потратила на войну восемь миллиардов долларов
.
Россия ворует зерно в Украине и переправляет его в Сирию
, сообщает
CNN, публикуя фотографию со спутника.
Миллионы людей умрут от голода
в результате блокировки Россией портов на Чёрном море, утверждает Глава продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. «Если у вас есть сердце, разблокируйте эти порты, как бы вы ни относились к Украине», - передаёт
его обращение к Путину портал CNN.
Глава продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.Фото: Пэтрик Фэллон, Scanpix
Канцлер Австрии угрожает конфисковать хранилище «Газпрома», если не будет поставок газа.
Япония расширила запрет на экспорт в Россию
. Теперь под него попадают высокотехнологичное оборудование, 3D-принтеры и оборудование для квантовых вычислений.
Латвия ограничит доступ к «вКонтакте» и «Одноклассникам»
, сообщил
глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш.
Браузер Chrome перестал обновляться на телефонах Android в России
, пишет
«Коммерсантъ».
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