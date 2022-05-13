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    79-й день войны в Украине: пакет помощи Украине заблокирован, миллионам людей грозит голод из-за действий России

    Продолжаются обстрелы Черниговской области, артиллерия с этой целью скапливается в Брянской области.Фото: Scanpix

    Идёт 79-й день войны России против Украины. Главное, что случилось к полудню 13 мая.

    250 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, передаёт Генштаб вооружённых сил Украины. С российской стороны данных об украинских потерях нет.
    Десять человек погибли, 30 получили ранения в результате обстрелов и боевых действий в Донецкой, Черниговской и Харьковской областях, пишет «Украинская правда» со ссылкой на Генштаб ВСУ и областные войсковые и государственные администрации.
    Российские войска с утра пытаются прорваться на «Азовсталь», пишет «Украинская правда».
    Россия может отказаться от попыток окружить Изюм, Слобожанск и Дебальцево из-за нехватки ресурсов, утверждает Институт изучения войны. Если это произойдёт, то войска будут перенаправлены на захват Северодонецка и Лисичанска, чтобы сконцентрироваться именно на этой задаче.
    509 жителей Мариуполя были вывезены на территорию, подконтрольную т.н. «ДНР», сообщает т.н. «штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики».
    Российские войска стреляли по мирным жителям, следует из расследования Wall Street Journal, проведённом в отношении трассы Мотыжный-Ясногородка (Киевская область), по которой люди пытались уехать из оккупированного региона.
    Cенатор США Рэнд Пол заблокировал пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. «Мы не можем спасать Украину ценой уничтожения экономики США», - объяснил он своё решение. Пол считает 40 миллиардов долларов огромной суммой, которая вызовет инфляцию, и так уже высокую в стране. По его мнению, эти деньги можно было бы потратить на нужды американцев.
    Сенатор США от штата Кентукки Рэнд Пол.Фото: Scanpix
    Россия изменила позицию и требует, чтобы Украина не вступала в ЕС.
    Россия планирует провести перепись населения и референдум в Херсонской области, передают «РИА Новости» слова т.н. «заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области» Кирилла Стремоусова.
    Украина потратила на войну восемь миллиардов долларов.
    Россия ворует зерно в Украине и переправляет его в Сирию, сообщает CNN, публикуя фотографию со спутника.
    Миллионы людей умрут от голода в результате блокировки Россией портов на Чёрном море, утверждает Глава продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. «Если у вас есть сердце, разблокируйте эти порты, как бы вы ни относились к Украине», - передаёт его обращение к Путину портал CNN.
    Глава продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.Фото: Пэтрик Фэллон, Scanpix
    Канцлер Австрии угрожает конфисковать хранилище «Газпрома», если не будет поставок газа.
    Япония расширила запрет на экспорт в Россию. Теперь под него попадают высокотехнологичное оборудование, 3D-принтеры и оборудование для квантовых вычислений.
    Латвия ограничит доступ к «вКонтакте» и «Одноклассникам», сообщил глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш.
    Браузер Chrome перестал обновляться на телефонах Android в России, пишет «Коммерсантъ».

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