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13 мая 2022 в 13:49 Поделиться:









Финансовая комиссия не поддержала поправки к проекту допбюджета

Комиссия таке приняла решение направить проект допбюджета на 2022 год и связанные с ним законопроекты на второе чтение. Фото: Andres Haabu

Участники заседания финансовой комиссии Рийгикогу рассмотрели поправки, поступившие к проекту дополнительного бюджета на 2022 год, и решили не поддерживать ни одну их них.

Комиссия также приняла решение направить проект допбюджета на 2022 год и связанные с ним законопроекты на второе чтение, следует из пресс-релиза Рийгикогу.