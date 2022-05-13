СМИ: Россия собирается прекратить поставки газа в Финляндию
Финское правительство 5 мая заявило, что не собирается платить за российский газ в рублях. Иллюстративное фото.Фото: ATTILA KISBENEDEK, Scanpix
Финские политики предупредили, что Россия может в пятницу перекрыть поставки природного газа в страну в связи с планами Хельсинки подать заявку на вступление в НАТО, сообщила накануне газета Iltalehti.
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