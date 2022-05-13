Продавцы газа отказываются от продажи пакетов с фиксированной ценой
В связи с нестабильной рыночной конъюнктурой компания Eesti Gaas прекратила продажу частным потребителям пакетов с фиксированной ценой, тогда как Eesti Energia вообще отказалась от заключения новых договоров с фиксированной ценой на поставку газа, передает ERR.
Eesti Gaas: "Фиксированная цена на газ в данный момент была бы неоправданно высокой". Фото: LEE SMITH, Reuters/Scanpix
Частный потребитель по-прежнему может оформить договор на покупку бытового газа по фиксированной цене с компанией Alexela, однако это обойдется ему нынче недешево, информирует ERR.
Контент доступен только подписчикам.
войти!
undefined
Оформите подписку на «Деловые ведомости»
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!