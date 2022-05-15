Эстонская фирма разводит криптокуриц. Владелец компании называет ее «колхоз 2.0»
У хозяина экокурятника Танеля Танга 3000 кур, из них 650 проданы в виде NFT. Фото: Andras Kralla
Три года назад Танель Танг открыл компанию Saaremaa Mahemunad, которая занимается производством экологически чистых яиц. В начале февраля этого года фирма начала испытывать денежные трудности и Танг стал искать для нее покупателя. От расставания с компанией его спасла необычная идея – продать часть куриц частным инвесторам в виде NFT-токенов.
NFT (невзаимозаменяемый токен) - цифровой «слепок» любого уникального предмета, например, картины, музыки и т.д. Информация о владельце и всех операциях хранится в блокчейне, обеспечивая уникальность токена. NFT можно сравнить с цифровым сертификатом, прикрепленным к уникальному объекту. Поэтому эту возможность широко используют коллекционеры.
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