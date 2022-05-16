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    82-й день войны в Украине: Россию обвинили в использовании фосфорных боеприпасов, Финляндия подала заявку в НАТО, Россия национализировала активы Renault

    Продолжаются обстрелы Северодонецка, который является главной целью россиян.Фото: Scanpix, Лео Корреа

    Идёт 82-й день войны России против Украины. Главное, что случилось к полудню 16 мая.

    510 украинских военных погибли в результате российских обстрелов за прошедшие выходные, пишет Министерство обороны России в своих брифингах. По данным Генштаба вооружённых сил Украины, за прошедшие выходные погибли 500 российских солдат.
    Восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате ракетного обстрела Донецкой, Луганской, Одесской и Николаевской областей, пишет «Украинская правда» со ссылкой на представителей местных самоуправлений. Ещё один человек погиб в результате бунта в херсонской колонии, пресечённом россиянами, пишет ТАСС.
    229 детей погибли за всё время войны в Украине, пишет «Украинская правда» со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.
    Украина контролирует 10% Луганской области, сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
    Россия применяет фосфорные и кассетные боеприпасы, запрещённые Женевской конвенцией, утверждает начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
    Главной целью России станет захват Северодонецка (Луганская область), а не достижение границ Донецкой области, считает Институт ведения войны. По мнению аналитиков, российские войска вскоре покинут позиции возле Харькова, а украинские начнут контрнаступление в районе Изюма. Институт также отмечает, что россияне провели крайне неудачную попытку переправки через реку Северный Донец, в результате которой украинская артиллерия уничтожила 485 российских солдат из 550.
    Россия готовится отправить 2500 резервистов в Украину, пишет Генштаб ВСУ.
    Зеленский сменил командующего силами теробороны.
    В Харькове через одну-две недели возобновится работа метро, утверждает мэр города.
    Сенат США может утвердить пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов уже в среду, сказал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Сенат пытался сделать ускоренное голосование по этому законопроекту ещё на прошлой неделе, но эту процедуру заблокировал Рэнд Пол, пожелавший внести свои поправки.
    Финляндия подала заявку на вступление в НАТО.
    Премьер-министр Финляндии Санна Марин.Фото: Scanpix, IMAGO/Хейкки Сауккомаа
    Правящая партия Швеции поддержала вступление в НАТО, но будет требовать неразмещения баз и ядерного оружия на своей территории.
    Принятие Швеции в НАТО может занять год, считает премьер-министр этой страны Магдалена Андерссон. Столько времени требуется, чтобы договориться со всеми 30 странами-членами альянса.
    Россия не смирится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Их решение является ошибкой с далеко идущими последствиями», - заявил он.
    НАТО сменит статус России на «непосредственная угроза», утверждает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
    Россия национализировала активы Renault.
    Завод Renault в Москве (фото от 26 апреля).Фото: AFP, Scanpix, Кирилл Кудрявцев
    Транзит газа через Украину сократился на четверть, пишут «РИА Новости».
    США «очень скоро» возобновят работу посольства в Киеве, утверждает Госсекретарь США Энтони Блинкен.
    Российские хакеры взломали инфосистему горсовета Львова и выложили рабочие файлы на всеобщее обозрение, пишет первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.
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