83-й день войны в Украине: «ЛНР» заявила о «котле» для 16 тысяч солдат ВСУ, защитники «Азовстали» вывезены в оккупированную зону
На этих автобусах защитников "Азовстали" вывозили на территории, подконтрольные России.Фото: Scanpix, Александр Ермоченко
Идёт 83-й день войны в Украине. Главное, что случилось к полудню 17 мая.
16 тысяч украинских солдат попали в «котел»
под Лисичанском и Северодонецком, передают «РИА Новости» слова
т.н. «помощника министра внутренних дел ЛНР» Виталия Киселева.
Генштаб вооружённых сил Украины и глава Луганской областной войсковой администрации Сергей Гайдай дают
информацию противоположного свойства: по их словам, россияне совершили неудачные попытки наступления на Северодонецком направлении
(близ городов Горское, Золотое и посёлка Сиротино) и отступили,
понеся «многочисленные» потери. Безуспешными оказались и атаки российской армии
на Авдеевском, Бахмутском и Кураховском направлении.
264 защитника «Азовстали» вывезены на территорию, подконтрольную России
. 53 тяжелораненых вывезли в госпиталь в Новоазовск, остальных - в Еленовку для последующего обмена на пленных россиян, сообщает
Генштаб ВСУ. Минобороны России подаёт
эту информацию как то, что 265 защитников «Азовстали» сложили оружие и сдались в плен.
200 российских военных и 470 украинских погибли за прошедшие сутки
, передают Генштаб вооруженных сил Украины
и Министерство обороны России
.
Десять человек погибли в результате обстрела города Северодонецк (Луганская область) - главной цели российского наступления на юге
, сообщает
«Украинская правда» со ссылкой на местные самоуправления регионов. Есть погибшие и раненые в результате обстрела Черниговской области, но их количество неизвестно. Пять человек получили ранения в результате обстрела Сумской области.
Николаев обстрелян кассетными боеприпасами, запрещенными Женевской конвенцией
, сообщает
Офис генпрокурора Украины.
Путин анонсировал осенние военные учения в ОДКБ, но вступить в войну странам-членам не предлагал, сообщает «Украинская правда».
Министр иностранных дел Швеции подписала заявку на членство в НАТО.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, т.к. считает эти страны «рассадником» для террористических организаций (в первую очередь он имеет в виду Рабочую партию Курдистана).
Президент Турции Репджеп Тайип ЭрдоганФото: Scanpix
«У этих стран нет чёткой и прозрачной позиции в отношении террористической организации. Как мы можем доверять им?» - передаёт
его слова Reuters. Он также заявил, что переубеждать Турцию бесполезно, а представители Финляндии и Швеции, которые прибудут в Анкару в понедельник, «могут себя не утруждать».
Япония даст Украине кредит в 100 миллионов долларов на невоенные цели.
ЕС выделит Украине полмиллиарда евро
из "Фонда мира", сообщает
"Укринформ".