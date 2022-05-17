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    83-й день войны в Украине: «ЛНР» заявила о «котле» для 16 тысяч солдат ВСУ, защитники «Азовстали» вывезены в оккупированную зону

    На этих автобусах защитников "Азовстали" вывозили на территории, подконтрольные России.Фото: Scanpix, Александр Ермоченко

    Идёт 83-й день войны в Украине. Главное, что случилось к полудню 17 мая.

    16 тысяч украинских солдат попали в «котел» под Лисичанском и Северодонецком, передают «РИА Новости» слова т.н. «помощника министра внутренних дел ЛНР» Виталия Киселева.
    Генштаб вооружённых сил Украины и глава Луганской областной войсковой администрации Сергей Гайдай дают информацию противоположного свойства: по их словам, россияне совершили неудачные попытки наступления на Северодонецком направлении (близ городов Горское, Золотое и посёлка Сиротино) и отступили, понеся «многочисленные» потери. Безуспешными оказались и атаки российской армии на Авдеевском, Бахмутском и Кураховском направлении.
    264 защитника «Азовстали» вывезены на территорию, подконтрольную России. 53 тяжелораненых вывезли в госпиталь в Новоазовск, остальных - в Еленовку для последующего обмена на пленных россиян, сообщает Генштаб ВСУ. Минобороны России подаёт эту информацию как то, что 265 защитников «Азовстали» сложили оружие и сдались в плен.
    200 российских военных и 470 украинских погибли за прошедшие сутки, передают Генштаб вооруженных сил Украины и Министерство обороны России.
    Десять человек погибли в результате обстрела города Северодонецк (Луганская область) - главной цели российского наступления на юге, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на местные самоуправления регионов. Есть погибшие и раненые в результате обстрела Черниговской области, но их количество неизвестно. Пять человек получили ранения в результате обстрела Сумской области.
    Николаев обстрелян кассетными боеприпасами, запрещенными Женевской конвенцией, сообщает Офис генпрокурора Украины.
    Путин анонсировал осенние военные учения в ОДКБ, но вступить в войну странам-членам не предлагал, сообщает «Украинская правда».
    Министр иностранных дел Швеции подписала заявку на членство в НАТО.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, т.к. считает эти страны «рассадником» для террористических организаций (в первую очередь он имеет в виду Рабочую партию Курдистана).
    Президент Турции Репджеп Тайип ЭрдоганФото: Scanpix
    «У этих стран нет чёткой и прозрачной позиции в отношении террористической организации. Как мы можем доверять им?» - передаёт его слова Reuters. Он также заявил, что переубеждать Турцию бесполезно, а представители Финляндии и Швеции, которые прибудут в Анкару в понедельник, «могут себя не утруждать».
    Япония даст Украине кредит в 100 миллионов долларов на невоенные цели.
    ЕС выделит Украине полмиллиарда евро из "Фонда мира", сообщает "Укринформ".
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Стало уже общим местом утверждение, что мир после 24 февраля «никогда не будет прежним». Наверное, это действительно так, в том числе это касается мира экономического. Россия, выключенная из значительной части международных цепочек поставок, неминуемо утратит позиции на самых разных товарных рынках. Один из претендентов на освободившееся место – Казахстан. Какие предпосылки для перетягивания бизнеса и инвестиций есть у этого государства, рассказывает Вадим Новиков, экономист, эксперт в области антимонопольной политики и прикладной микроэкономики, в 2022 году эмигрировавший из России в Казахстан.
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