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    Беженцам частично компенсируют расходы на жилье

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Департамент социального страхования направил всем местным самоуправлениям административные договоры, позволяющие разовую компенсацию расходов на жилье для военных беженцев и покрытие расходов на перевод.

    Такие договоры позволят социальным отделам местных самоуправлений скоро начать принимать ходатайства на возмещение расходов на аренду жилья, пишет rus.err.ee.
    Данный административный договор будет заключать между Департаментом соцстрахования как представителем государством и каждым местным самоуправлением по отдельности.
    Максимальный размер компенсации составляет шесть прожиточных минимумов, т.е. на данный момент 900 евро - если прожиточный минимум увеличат со 150 до 200, то максимальная сумма компенсации вырастет до 1200 евро. Расходы будут возмещаться один раз, административный договор также позволяет компенсировать расходы на перевод.

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