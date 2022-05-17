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    Стокгольм и Хельсинки могут выбрать ограниченный вариант членства в НАТО

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Несмотря на принятие Финляндией и Швецией принципиального решения о присоединении к Североатлантическому договору, в вопросе о новом расширении НАТО сохраняется интрига.

    Несмотря на опасения жесткой реакции России, в понедельник, выступая на саммите ОДКБ в Москве, российский президент Владимир Путин заявил, что само по себе членство Швеции и Финляндии в НАТО угрозы для безопасности России не представляет, но предупредил о нежелательности размещения на территории этих стран военной инфраструктуры альянса. Судя по всему, именно такой, ограниченный вариант членства и выберут Стокгольм и Хельсинки, пишет rus.err.ee.
    Financial Times интерпретирует слова российского президента как фактическую санкцию на расширение НАТО и цитирует влиятельного американского политолога Самуэля Шарапа, полагающего, что Россия пытается сохранить лицо в ситуации, на которую не может повлиять. Примечательно, что о готовности сотрудничать с НАТО было заявлено и в совместном заявлении глав государств и правительств - участников ОДКБ.

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