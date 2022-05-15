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15 мая 2022 в 11:57 Поделиться:









Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент Финляндии Саули Ниинистё. Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa, Scanpix

Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО – это произошло в воскресенье в ходе пресс-конференции правительственного комитета Финляндии по внешней политике и политике безопасности.

Премьер-министр Санна Марин сказала, что благодарит страны-члены НАТО за поддержку вступления в альянс и надеется, что финский парламент подавляющим большинством голосов одобрит решение о вступлении. Марин подчеркнула, что это решение укрепит Северную Европу, а также откроет новые возможности для сотрудничества Северных стран, передает Rus.Delfi.

Отвечая на вопрос CNN, вызывают ли беспокойство недавние заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он не поддерживает вступление Финляндии в альянс, президент Финляндии Саули Ниинистё отметил, что месяц назад беседовал с Эрдоганом, и тогда тот уверял, что поддержит кандидатуру Финляндии на вступление в НАТО.

Кроме того, вчера президент Финляндии общался с президентом России Владимиром Путиным – Ниинистё уверил, что «реакция Путина на заявление Финляндии была мягче, чем любой ответ России с 2016 года».

По словам премьер-министра Санны Марин, безопасность Финляндии в любом случае будет только крепче, если страна будет членом НАТО: «Мы не можем надеяться на то, что рядом с Россией может быть мирное будущее».