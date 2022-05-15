Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО
Премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент Финляндии Саули Ниинистё.Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa, Scanpix
Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО – это произошло в воскресенье в ходе пресс-конференции правительственного комитета Финляндии по внешней политике и политике безопасности.
Премьер-министр Санна Марин сказала, что благодарит страны-члены НАТО за поддержку вступления в альянс и надеется, что финский парламент подавляющим большинством голосов одобрит решение о вступлении. Марин подчеркнула, что это решение укрепит Северную Европу, а также откроет новые возможности для сотрудничества Северных стран, передает Rus.Delfi.
Отвечая на вопрос CNN, вызывают ли беспокойство недавние заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он не поддерживает вступление Финляндии в альянс, президент Финляндии Саули Ниинистё отметил, что месяц назад беседовал с Эрдоганом, и тогда тот уверял, что поддержит кандидатуру Финляндии на вступление в НАТО.
Кроме того, вчера президент Финляндии общался с президентом России Владимиром Путиным – Ниинистё уверил, что «реакция Путина на заявление Финляндии была мягче, чем любой ответ России с 2016 года».
По словам премьер-министра Санны Марин, безопасность Финляндии в любом случае будет только крепче, если страна будет членом НАТО: «Мы не можем надеяться на то, что рядом с Россией может быть мирное будущее».
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