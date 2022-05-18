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18 мая 2022 в 12:55 Поделиться:









МВФ: инфляция в Эстонии достигнет привычного уровня в 2024 году

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в Эстонии в этом году составит 16%, но уже в следующем году существенно замедлится, а в 2024 году вернется к обычному уровню.

В прошлом году экономический рост Эстонии составил 8,25% – в этом году МВФ ожидает замедления роста до 1,25%, но затем, по прогнозам фонда, темпы экономического роста постепенно начнут восстанавливаться, пишет rus.err.ee.

По оценке фонда, Эстонии в краткосрочной перспективе следует тратить бюджетные средства на покрытие внеплановых потребностей и адресовать государственную поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается.

В МВФ отметили, что в нынешних нестабильных условиях политики должны реагировать быстро, а также порекомендовали Эстонии повысить налоги, потому что параллельно с ростом расходов должны расти и доходы государства.

МВФ дал положительную оценку мерам, предпринятым в Эстонии для смягчения резкого роста цен, но подчеркнул, что такие субсидии следует в дальнейшем направлять в первую очередь домохозяйствам с самыми низкими доходами.