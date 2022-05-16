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16 мая 2022 в 10:10 Поделиться:









FT: Еврокомиссия понизит прогноз роста ВВП

Ожидается, что в этом году инфляция превысит 6% в ЕС и в зоне евро. Фото: Shutterstock

По данным Financial Times, Брюссель собирается понизить прогнозы роста ВВП еврозоны, а также повысить прогноз инфляции. Прежде всего ухудшение экономических показателей связано с энергетическим кризисом, вызванным вторжением России в Украину.

Рост ВВП как в ЕС, так и в еврозоне прогнозируется на уровне 2,7% в 2022 году, что значительно ниже предыдущего прогноза в 4%. В 2023 году рост экономики может составить 2,3%, следует из черновика прогноза, который должен быть опубликован сегодня, 16 мая.

Ожидается, что в этом году инфляция превысит 6% в ЕС и в зоне евро. В некоторых странах Центральной и Восточной Европы в 2022 году, вероятно, произойдет двузначный рост цен.

Ожидается, что в 2023 году инфляция в еврозоне снизится до 2,7%. Данный прогноз, впрочем, превышает целевой показатель Европейского центрального банка в 2%. Ранее Еврокомиссия прогнозировала, что в следующем году инфляция упадет ниже целевого показателя ЕЦБ.