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Ярослав Тавгень

26 мая 2022 в 14:33 Поделиться:









Владелец ресторана о включении в «Красный гид» Michelin: это как Олимпийские игры

«Мы очень хотим остаться теми, кто мы есть», - говорит Владислав Дьячук. Фото: Stanislav Moshkov

Совладелец и шеф-повар ресторана Mon Repos Владислав Дьячук считает включение его заведения в «Красный гид» «Мишлена» большим событием, однако как-то кардинально менять работу своего ресторана в связи с этим не планирует.

25 мая «Мишлен» включил в свой знаменитый «Красный гид» 31 ресторан из Эстонии (впервые в истории в него попали заведения из нашей страны). Это означает, что турист, приехавший в Эстонию и не знающий, «куда пойти», может открыть этот гид и увидеть рекомендацию посетить один из этих 31 ресторанов.