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26 мая 2022 в 12:43 Поделиться:









Галерея: эти эстонские рестораны были отмечены жюри Michelin

Ресторан Fotografiska в Таллинне. Фото: Рауль Меэ

В среду вечером были названы лучшие рестораны Эстонии с точки зрения оценщиков ресторанного гида «Мишлен».

По одной звезде «Мишлен» получили таллиннские рестораны NOA Chef's Hall и 180° by Matthias Diether.

10 фото По одной звезде «Мишлен» получили таллиннские рестораны NOA Chef's Hall и 180° by Matthias Diether.

Пять ресторанов отмечены символом Bib Gourmand за хорошее сочетание цены и качества - NOA (Таллинн), Härg (Таллинн), Fellin (Вильянди), Lore Bistroo (Таллинн), Mantel ja Korsten (Таллинн).

5 фото Ресторан Härg Фото: Рауль Меэ

Всего в гид попал 31 ресторан: NOA Chef's Hall, 180° by Matthias Diether, NOA, Härg, Fellin, Lore Bistroo, Mantel ja Korsten, Puri, R14, Gianni, Tchaikovsky, Cru, Horisont, Moon, Tuljak, Pull, Fii, Hõlm, Wicca, Ruhe, Põhjaka Manor, Fotografiska, Lee, Rado, Mon Repos, Paju Villa, SMAK, 38, Joyce, Lahepere Villa, Mere 38.

Приз «лучший сомелье» получил Роберт Пылд NOA Chef's Hall, приз «лучший молодой шеф-повар» достался Янно Лепику из бистро Lore.

Генеральный директор Эстонской ассоциации отелей и ресторанов Киллу Майдла заявил в утренней программе радио Äripäev, что количество бронирований в этих ресторанах уже значительно увеличилось.

3 фото Ресторан Põhjaka Manor в Мяэкюле получил звезду «Мишлен» за приверженность устойчивому развитию. Фото: Рауль Меэ

Зеленая звезда «Мишлен» за приверженность устойчивому развитию - Põhjaka Manor в Мяэкюле и Fotografiska в Таллинне.

4 фото Зеленая звезда «Мишлен» - у Fotografiska в Таллинне. Фото: Рауль Меэ

Путеводитель Мишлен охватывает почти 40 стран на четырех континентах.