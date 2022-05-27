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    93-й день войны в Украине: большая часть Лимана захвачена, постоянный штурм и обстрелы Северодонецка, Россия захватила 95% Луганской области

    По мнению украинских официальных лиц, Северодонецк пытаются либо захватить, либо сравнять с землёй.Фото: Арис Мессинис

    Идёт 93-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 27 мая.

    Основные боевые действия велись в Донецкой и Луганской областях. Большая часть города Лиман (Донецкая область) перешла под контроль России.
    Россия также пытается захватить Северодонецк (Луганская область), постоянно обстреливая этот город из артиллерии и предпринимая попытки захватить его пехотой. Как правило это сделать не удается и войска отступают (чтобы повторить попытку позже). Однако каждая такая атака наносит потери украинским войскам.
    По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, российских войск в регионе «в разы больше», чем украинских. т.к. Россия «бросила все силы на захват Луганской области». 95% области уже захвачено Россией.
    «Город они просто уничтожают полностью, - говорит Гайдай. - Жители Северодонецка уже забыли, когда в городе хотя бы на полчаса устанавливалась тишина».
    Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович предполагает, что россияне пытаются замкнуть «малый котёл» вокруг Северодонецка и Лисичанска, чтобы окружить эти два города.
    «Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным. Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк они хотят превратить прямо в пепелище. Как Волноваху, как Мариуполь», - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
    Фото: Scanpix
    30 человек погибли в результате обстрелов Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, сообщает «Украинская правда».
    Один человек погиб в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ, утверждает губернатор региона Вячеслав Гладков.
    150 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. 250 солдат ВСУ были убиты в результате российских авиаударов, передаёт Министерство обороны РФ.
    В Мариуполе нашли 70 тел под завалами, сообщает мэр города Петр Андрющенко.
    Херсонскую и запорожскую область переводят на российские номера телефонов, начинающиеся с «+7», утверждают «РИА Новости».
    России не хватает современных танков, считает Британская разведка. Она аргументирует своё мнение тем, что Россия перебрасывает на юг Украины старые танки T-62, подверженные противотанковому оружию.
    Сергей Лавров заявил, что считает поставки Украине оружия, которое может доставать до территории Российской Федерации - «серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации».
    Греция и Кипр против ускоренного вступления Украины в ЕС (но поддерживают вступление как таковое), утверждает Euroactiv со ссылкой на анонимные источники.
    Netflix перестал работать без VPN у пользователей из России, утверждает издание DTF.

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