93-й день войны в Украине: большая часть Лимана захвачена, постоянный штурм и обстрелы Северодонецка, Россия захватила 95% Луганской области
По мнению украинских официальных лиц, Северодонецк пытаются либо захватить, либо сравнять с землёй.Фото: Арис Мессинис
Идёт 93-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 27 мая.
Основные боевые действия велись в Донецкой и Луганской областях. Большая часть города Лиман (Донецкая область) перешла под контроль России
.
Россия также пытается захватить Северодонецк (Луганская область), постоянно обстреливая этот город из артиллерии и предпринимая попытки захватить его пехотой. Как правило это сделать не удается и войска отступают (чтобы повторить попытку позже). Однако каждая такая атака наносит потери украинским войскам.
По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, российских войск в регионе «в разы больше», чем украинских
. т.к. Россия «бросила все силы на захват Луганской области». 95% области уже захвачено
Россией.
«Город они просто уничтожают полностью, - говорит Гайдай. - Жители Северодонецка уже забыли, когда в городе хотя бы на полчаса устанавливалась тишина».
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович предполагает
, что россияне пытаются замкнуть «малый котёл» вокруг Северодонецка и Лисичанска, чтобы окружить эти два города
.
«Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным. Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк они хотят превратить прямо в пепелище. Как Волноваху, как Мариуполь
», - сказал
президент Украины Владимир Зеленский.
30 человек погибли в результате обстрелов Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, сообщает
«Украинская правда».
Один человек погиб в результате обстрела Белгородской области
со стороны ВСУ, утверждает
губернатор региона Вячеслав Гладков.
150 российских солдат были убиты за прошедшие сутки
, сообщает
Генштаб ВСУ. 250 солдат ВСУ были убиты в результате российских авиаударов
, передаёт
Министерство обороны РФ.
В Мариуполе нашли 70 тел под завалами
, сообщает
мэр города Петр Андрющенко.
Херсонскую и запорожскую область переводят на российские номера телефонов
, начинающиеся с «+7», утверждают
«РИА Новости».
России не хватает современных танков
, считает
Британская разведка. Она аргументирует своё мнение тем, что Россия перебрасывает на юг Украины старые танки T-62, подверженные противотанковому оружию.
Сергей Лавров заявил
, что считает поставки Украине оружия, которое может доставать до территории Российской Федерации - «серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации»
.
Греция и Кипр против ускоренного вступления Украины в ЕС
(но поддерживают вступление как таковое), утверждает
Euroactiv со ссылкой на анонимные источники.
Netflix перестал работать без VPN у пользователей из России
, утверждает
издание DTF.
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