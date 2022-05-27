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Ярослав Тавгень

27 мая 2022 в 10:05 Поделиться:









93-й день войны в Украине: большая часть Лимана захвачена, постоянный штурм и обстрелы Северодонецка, Россия захватила 95% Луганской области

По мнению украинских официальных лиц, Северодонецк пытаются либо захватить, либо сравнять с землёй. Фото: Арис Мессинис

Идёт 93-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 27 мая.

под контроль России. Основные боевые действия велись в Донецкой и Луганской областях. Большая часть города Лиман (Донецкая область) перешла

Россия также пытается захватить Северодонецк (Луганская область), постоянно обстреливая этот город из артиллерии и предпринимая попытки захватить его пехотой. Как правило это сделать не удается и войска отступают (чтобы повторить попытку позже). Однако каждая такая атака наносит потери украинским войскам.

российских войск в регионе «в разы больше», чем украинских. т.к. Россия «бросила все силы на захват Луганской области». 95% области уже По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая,. т.к. Россия «бросила все силы на захват Луганской области». 95% области уже захвачено Россией.

«Город они просто уничтожают полностью, - говорит Гайдай. - Жители Северодонецка уже забыли, когда в городе хотя бы на полчаса устанавливалась тишина».

россияне пытаются замкнуть «малый котёл» вокруг Северодонецка и Лисичанска, чтобы окружить эти два города. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович предполагает , что

превратить прямо в пепелище. Как Волноваху, как Мариуполь», - «Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным. Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк они хотят», - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Scanpix

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