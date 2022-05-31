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Екатерина Мереминская

31 мая 2022 в 13:29 Поделиться:









Правда ли, что в мире осталось критически мало запасов пшеницы?

Мировые запасы пшеницы внезапно взволновали общественность. Фото: Валентин Огиренко/Scanpix

«Запасов пшеницы на планете осталось на 10 недель», – это заявление гендиректора GRO Intelligence Сары Менкер звучит несколько пугающе. «Деловые ведомости» разобрались, что это значит.

Во-первых, оценка GRO Intelligence не совпадает с более официальными данными. Это признала и сама Менкер. «Официальные оценки правительственных агентств со всего мира оценивают запасы пшеницы в 33% годового потребления», – заметила она, выступая Это признала и сама Менкер. «Официальные оценки правительственных агентств со всего мира оценивают запасы пшеницы в 33% годового потребления», – заметила она, выступая на заседании Совета безопасности ООН. Это, к примеру, данные Продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН (FAO). Ее аналитики даже повысили 6 мая прогноз запасов на конец года с 296 млн тонн до 304 млн тонн. Это примерно 20 недель потребления.

«GRO Intelligence известна своими громкими заявлениями, но откуда взялась оценка в 10 недель, непонятно», – говорит ДВ директор российской аналитической компании «Совэкон», специализирующейся на анализе аграрных рынков, Андрей Сизов. Самым надежным источником информации, по его словам, остается Минсельхоз США. Сделанные на основе его данных подсчеты «Совэкона» показывают, что запасы пшеницы на конец 2021-2022 сельскохозяйственного года (закончится в июле 2022 года) составят 18,9 недели, а через год, по прогнозам, будут 18 недель. «В неделях потребления измеряют нечасто», – говорит Сизов. Аналитики говорят о соотношении годового потребления и запасов.

Можно ли доверять GRO Intelligence Проект основан Сарой Менкер в 2014 году в Нью-Йорке. До этого Менкер была вице-президентом по сырьевым товарам в Morgan Stanley. Компания специализируется на сельскохозяйственных данных со всего мира, использует машинное обучение и модели прогнозирования. Менкер прицельно занимается темой глобального продовольственного кризиса (выступала с докладом в TED, в Фонде Рокфеллера, The New York Times). По ее оценкам, к 2030 году нехватка продовольствия может стать такой же серьезной, как финансовый кризис или крах пузыря доткомов. В 2021 году Сара Менкер была включена в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time.

Во-вторых, запасов на конкретную дату всегда меньше, чем потребление за год. Если в среднем население планеты использует 750 млн тонн пшеницы, то средний уровень запасов – 280 млн тонн. Этого хватит примерно на 19 недель. Если оценки GRO Intelligence верны, то запасы на 10 недель – это вдвое меньше, чем обычно. И даже ниже, чем во время финансового и товарного кризиса 2007-2008 годов, когда запасы составили 11 недель.

Что такое запасы пшеницы? Это расчетная величина, которую вычисляют, вычитая из производства и переходящего остатка предыдущего года величину потребления и потерь. Точные запасы неизвестны, есть множество досчетов и округлений. Больше всего вопросов по цифрам в Китае, на который приходится, по данным Минсельхоза США, половина всех мировых запасов, замечает Сизов. Вполне вероятно, и сам Китай слабо представляет, сколько у него хранится зерна. Тем не менее, соотношение запасов и потребления – с некоторыми оговорками – это ключевой фундаментальный показатель, влияющий на цену пшеницы, поясняет Сизов.

В-третьих, запасы постоянно расходуются, но и постоянно пополняются. Очевидно, что пшеница на Земле не закончится ни через 10, ни через 20 недель. Тем не менее уровень запасов важен, так как влияет на рост цен и дефицит в конкретных странах.

В-четвертых, пшеница – только часть зерновых культур. Кроме нее достаточно распространены рис, кукуруза, рожь, овес, ячмень и пр. Запасы всех зерновых FAO оценивает в 856 млн тонн (прогноз на конец 2021-2022 сельскохозяйственного года), что также больше апрельского прогноза. Это соответствует 16,5 неделям потребления (если брать среднее потребление в год на уровне 2705 млн тонн).

Впрочем, пшеница – основной источник питательных веществ примерно для 40% населения планеты. И ООН прогнозирует резкий рост числа голодающих людей в мире в этом году.

И в-пятых, запасы распределены по миру неравномерно. Есть страны, запасов пшеницы у которых хватает на год собственного потребления. О таком, например, недавно сообщил Китай. То есть голод не грозит всему миру сразу.

Что касается Эстонии, то она потребляет примерно 215 000-220 000 тонн пшеницы в год. При этом производит 740 000-840 000 тонн – данные Департамента статистики колеблются от года к году. Раньше Центр запасов (AS Eesti Varude Keskus) хранил только продукты, но недавно правительство поручило ему закупить 7500 тонн зерна (не указывается, какая из этого доля пшеницы).