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    Olerex покупает еще одну сеть АЗС в Латвии

    Латвийский департамент конкуренции одобрил сделку без предъявления дополнительных условий. Фото: Liis Treimann

    Aqua Marina, холдинговая компания эстонской сети автозаправочных станций (АЗС) Olerex, покупает 29 автозаправочных станций Gotika Auto в Латвии. Это вторая сеть заправочных станций, которую Olerex приобретает в Латвии за последний год, пишет Äripäev.

    Компания вышла на латвийский топливный рынок в августе 2021 года, купив заправочные станции KOOL. «Латвийский рынок хорошо нас принял, – говорил тогда член правления Aqua Marina Аннти Моппель. – Мы продолжим развивать нашу деятельность в Латвии и уже рассматриваем следующие возможности расширения».
    Латвийский департамент конкуренции одобрил сделку без предъявления дополнительных условий. АЗС Gotika Auto была основана в 1993 году и состоит из 29 заправочных станций. KOOL Latvija – латвийская топливная компания, с 2021 года принадлежащая Olerex Group, с 10 заправочными станциями в Риге, окрестностях Риги, Елгаве и Валмиере.
    АЗС Gotika Auto войдут в сеть заправочных станций KOOL Latvija.
    Aqua Marina является материнской компанией AS Olerex, AS Olerex Terminal и SIA KOOL Latvija с активами более 200 миллионов евро.

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