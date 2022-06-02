  • Поделиться:

    Elektrilevi повышает сетевую плату

    Одна из причин роста цен – подорожание электроэнергии.Фото: Andras Kralla

    Cо среды, 1 июня, предприятие Elektrilevi повысило плату на сетевые услуги на 10 процентов – главной причиной повышения цен предприятие называет 17-процентное увеличение стоимости услуг передачи Elering, передает Rus.Postimees.

    В конце прошлого года предприятие Elering сообщило о 17-процентном росте стоимости своей услуги с 1 апреля этого года, что означает для Elektrilevi дополнительные расходы в объеме 12,1 млн евро.
    Как пояснил председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм, поскольку на долю услуги передачи основной передающей сети приходится примерно 35% платы за сеть Elektrilevi, это напрямую влияет на стоимость сетевой услуги.
    Вторая причина изменения цен — подорожание электроэнергии.
    Третьим фактором изменения цен Elektrilevi называет принятую Рийгикогу в конце прошлого года поправку к закону о конкуренции, согласно которой сетевые предприятия должны начать выплачивать Департаменту конкуренции за надзор 0,2 процента своего дохода от продаж, что для Elektrilevi означает выплату в этом году более 533 000 евро.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

На остановленных терминалах в Силламяэ и Мууга «застряли» тонны ядовитой химии
The Insider: у депутата Госдумы есть семейные связи в Эстонии
Глава Фининспекции: нужно готовиться к стагфляции
Влияние санкций
На остановленных терминалах в Силламяэ и Мууга «застряли» тонны ядовитой химии
В портовых терминалах Силламяэ и Мууга, остановленных после введения санкций против их российских бенефициаров, остаются тонны ядовитых веществ, в том числе жидкого аммиака. Технадзор успокаивает – сохранность терминалов хозяева смогут обеспечить, поскольку государство частично разблокирует их счета для оплаты хранения опасных веществ.
В портовых терминалах Силламяэ и Мууга, остановленных после введения санкций против их российских бенефициаров, остаются тонны ядовитых веществ, в том числе жидкого аммиака. Технадзор успокаивает – сохранность терминалов хозяева смогут обеспечить, поскольку государство частично разблокирует их счета для оплаты хранения опасных веществ.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Новым владельцем Wolt стала американская компания DoorDash
Биржевая американская компания DoorDash завершила сделку по приобретению Wolt Enterprise, пишет
Биржевая американская компания DoorDash завершила сделку по приобретению Wolt Enterprise, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Экономист: энергия по разумной цене – обязанность государства
Дополнительный бюджет, недавно принятый в Эстонии, поддерживает спрос и подает важный сигнал о приоритете военных расходов. Однако в социальной части выбраны спорные решения. Подробный экономический разбор бюджета в специальной колонке для «Деловых ведомостей» проводит главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла.
Дополнительный бюджет, недавно принятый в Эстонии, поддерживает спрос и подает важный сигнал о приоритете военных расходов. Однако в социальной части выбраны спорные решения. Подробный экономический разбор бюджета в специальной колонке для «Деловых ведомостей» проводит главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла.
Все мнения
Эпицентр
Инфобанк Äripäev подал в суд на Инспекцию по защите данных
Инспекция хочет, чтобы инфопорталы (такие как Creditinfo, Krediidiregister и Инфобанк Äripäev) стирали старые данные о предпринимателях.
Инспекция хочет, чтобы инфопорталы (такие как Creditinfo, Krediidiregister и Инфобанк Äripäev) стирали старые данные о предпринимателях.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: айтишечка, чего падаешь?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение