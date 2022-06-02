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2 июня 2022 в 14:03 Поделиться:









Elektrilevi повышает сетевую плату

Одна из причин роста цен – подорожание электроэнергии. Фото: Andras Kralla

Cо среды, 1 июня, предприятие Elektrilevi повысило плату на сетевые услуги на 10 процентов – главной причиной повышения цен предприятие называет 17-процентное увеличение стоимости услуг передачи Elering, передает Rus.Postimees.

В конце прошлого года предприятие Elering сообщило о 17-процентном росте стоимости своей услуги с 1 апреля этого года, что означает для Elektrilevi дополнительные расходы в объеме 12,1 млн евро.

Как пояснил председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм, поскольку на долю услуги передачи основной передающей сети приходится примерно 35% платы за сеть Elektrilevi, это напрямую влияет на стоимость сетевой услуги.

Вторая причина изменения цен — подорожание электроэнергии.

Третьим фактором изменения цен Elektrilevi называет принятую Рийгикогу в конце прошлого года поправку к закону о конкуренции, согласно которой сетевые предприятия должны начать выплачивать Департаменту конкуренции за надзор 0,2 процента своего дохода от продаж, что для Elektrilevi означает выплату в этом году более 533 000 евро.