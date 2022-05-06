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dv.ee

6 мая 2022 в 12:42 Поделиться:









Двухквартальная прибыль Eesti Energia покроет зимние дотации

Нарвский карьер Enefit Green. Фото: Andras Kralla

Выплаченные во время зимнего энергетического кризиса довольно щедрые дотации могут быть покрыты за счет заметно выросшей прибыли госконцерна Eesti Energia. Кроме того, связанные с мировыми рыночными ценами выплаты за ресурсы за шесть лет принесут в этом году в казну неожиданно большие суммы.

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В последнем квартале прошлого года концерн заработал 78 млн евро чистой прибыли. Согласно опубликованным в четверг предварительным данным, прибыль за первый квартал этого года составила 77 млн евро. Дотаций, львиная доля которых пришлась на компенсирование сетевой платы, было выплачено на сумму 170 млн евро, из которых 121 млн евро был связан с расходами на электричество.

Это полезно знать, поскольку в ближайшее время электроэнергия вряд ли подешевеет. Цена электричества была, по словам руководителя Eesti Energia Хандо Суттера, в первом квартале в 2,5 раза выше, чем год назад. До конца года прогнозируется сохранение на мировом рынке цен порядка 200 евро за МВт-час: «В цене учтены всевозможные трудности с поставками, уровень гидроресурсов Северных стран и прочие факторы». Так что хороших новостей ни для предприятий, ни для домохозяйств нет.

Прибыль государственного концерна как раз и выросла в основном из-за того, что происходило с ценами: если производство электричества было таким же, как и год назад, то выручка выросла в два с половиной раза. В производстве масел таких достижений не было – тут долгосрочные договоры обещают хорошие результаты лишь через два года.

Разумеется, не так просто забрать из концерна столько дивидендов, сколько прибыли принесла «удачная» зима. Официальные средние пятилетние дивидендные ожидания – 50-100% от консолидированной доли чистой прибыли собственника материнского предприятия, с учетом структуры капитала и инвестиционных потребностей предприятия, как сказано в соответствующем документе собственника.

Это значит, что зимними результатами надо покрыть и лето, когда солнечная и ветряная энергия опустят цену электричества. Уже в марте было видно, насколько хорошо функционируют эти четыреста с небольшим мегаватт электростанций в сети Elektrilevi, отметил Суттер. По его словам, июльские пиковые нагрузки уже можно было бы покрывать исключительно за счет возобновляемой энергии. А также инвестиции, которые в первом квартале пошли по большей части именно в электросети, чтобы включить парки солнечных батарей с сеть.

Неожиданные источники доходов

За зиму возникли и другие неожиданные источники доходов. Хотя бы то же самое сланцевое масло, за референтную цену которого взята цена на мировом рынке топливного масла с 1-процентным содержанием серы. Оно подорожало до 500-600 евро, в результате чего подскочила и плата за ресурсы, которая уплачивается при добыче сланца.

В 2016 году тогдашний министр финансов Свен Сестер увязал плату за ресурсы именно с мировыми ценами, потому что в условиях царившего в тот год застоя на низком уровне сланцевая отрасль нуждалась в государственной помощи. Теперь они настолько выросли, что в этом году, по словам Суттера, придется заплатить в виде платы за ресурсы 100 млн евро. В первом квартале было еще 13 млн евро.

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На вопрос, хватит ли ожидаемой концерном Eesti Energia прибыли на то, чтобы платить дотации, подобные тем, что выплачивались прошедшей зимой, Суттер ответил, что в прошлом году на квоты СО 2 ушло 400 млн евро (в первом квартале этого года еще 144 млн евро), и тогда говорили, что дотации как раз и будут выплачиваться за счет излишков от квот. Квотами в Эстонии управляет Центр инвестиций в окружающую среду, через который потребителям компенсировали рост стоимости энергии на сумму 148 млн евро.

Теперь, как отметил Суттер, добавились и деньги от платы за ресурсы на невиданную прежде сумму: «Но наша задача – зарабатывать прибыль и платить налоги. А как государство использует их в бюджете – это уже политическое решение».