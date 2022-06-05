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    Пожар и взрывы в Бангладеш: разрушен грузовой терминал, есть погибшие

    Огонь охватил складскую зону площадью около 3 ГаФото: Salim/Xinhua via ZUMA Press, Scanpix

    На юго-востоке Бангладеш в городе Ситакунда на грузовом терминале произошел крупный пожар со взрывами. Погибли по меньшей мере 49 человек, огнем уничтожен груз одежды на несколько миллионов долларов.

    Крупный пожар произошел в ночь на воскресенье. Возгорание на грузовом терминале, обслужтвающем находящийся в 40 км порт Читтагонг, началось со взрыва контейнера с горючими химическими веществам. Затем огонь перекинулся на соседние складские площадки, где также находились легковоспламеняющиеся грузы. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на начальника пожарной охраны бригадного генерала Майна Уддина, некоторые из контейнеров на складе содержали легковоспламеняющуюся перекись водорода, что помешало быстро взять пожар под контроль.

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