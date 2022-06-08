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    Рост цен на топливо вынуждает автошколы поднять стоимость обучения

    В последний раз автошкола Aide повышала цены в начале этого года, но, по словам члена правления компании, в ближайшее время цены снова придется скорректировать.Фото: Shutterstock

    В связи с ростом цен на топливо местные автошколы заявили, что в ближайшем будущем планируют увеличить стоимость обучения, пишет rus.err.ee.

    По словам члена правления автошколы Autosõit OÜ Индрека Мадара, в этом году они не увеличивали стоимость обучения, однако планируют поднять этот вопрос на собрании правления, которое состоится уже в эту среду: «Стоимость литра топлива выросла с 1,3-1,4 до 2,2 евро, что наряду с зарплатами является для нас одной из основных статей расходов. Ничего не поделаешь, мы не можем покупать топливо за счет зарплат инструкторов».
    По словам члена правления действующей в Пярну автошколы Aide Энна Саарда, если легковой автомобиль в час потребляет литр топлива, а грузовые автомобили – четыре-пять литров, то несложно посчитать, на какую сумму в автошколе подорожал час вождения.
    В последний раз автошкола Aide повышала цены в начале этого года, но, по словам Саарда, в ближайшее время цены снова придется скорректировать.
    К тому же работникам надо повышать зарплаты, ведь им тоже надо оплачивать увеличившиеся счета за электроэнергию, добавил Саард.

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