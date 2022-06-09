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    США смягчили санкции против Кубы и готовы снять часть ограничений с Венесуэлы

    Минфин США внес исключения в санкции против Кубы. Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Минфин США внес исключения в санкции против Кубы — разрешены групповые образовательные поездки и поездки для участия в конференциях, отменен лимит на денежные переводы родственникам, пишет «Коммерсантъ».

    «Разрешаются групповые образовательные поездки на Кубу, снимается ряд ограничений по разрешенным образовательным мероприятиям, разрешаются поездки для участия или организации профессиональных встреч и конференций на Кубе, снимается квартальный лимит на перевод не более 1000 долларов родственникам и разрешаются переводы пожертвований на Кубу», — сказано в поправках о контроле кубинских активов, опубликованных на сайте Минфина США. Ранее в июне США отменили ограничения на авиасообщение с Кубой, это было объяснено «необходимостью поддержки кубинцев».
    Также США рассматривают снятие части санкций с Венесуэлы в случае урегулирования политического кризиса в стране, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.
    США считают господина Гуайдо президентом Венесуэлы, Николаса Мадуро, объявившего о своей победе на последних выборах, не признают. В отношении Венесуэлы действуют жесткие санкции, они затрагивают в том числе экспорт нефти. Ранее Минфин США выдал лицензию, позволяющую американской нефтяной компании Chevron начать переговоры о своей будущей деятельности в Венесуэле. По данным Reuters, США собираются ослабить санкции против венесуэльской нефти, чтобы смягчить последствия антироссийских санкций для Европы.

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