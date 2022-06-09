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    Volkswagen предложил нижегородцам до шести зарплат за увольнение

    Сборка моделей Škoda и Volkswagen на заводе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде была остановлена еще 3 марта, с тех пор площадка находится в простое. Фото: завод Volkswagen в Калуге, Россия.Фото: EVGENIA NOVOZHENINA

    Как сообщил один из профсоюзов сотрудников Volkswagen в России, штату подразделения концерна в Нижнем Новгороде было предложено добровольное расторжение трудовых договоров в течение июня с выплатой до шести окладов, пишет «Коммерсантъ».

    Речь идет о двухстах работниках контрактной сборки Volkswagen/Škoda на базе группы ГАЗ.
    Предложенные условия оговаривают, что работники, которые примут предложение расторгнуть трудовой договор до 17 июня, могут получить шесть окладов, до 29 июня — только пять.
    В «Фольксваген Груп Рус» подтвердили эту информацию, сказав, что предложили пакет, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование (если применимо), тем сотрудникам в Нижнем Новгороде, кто желает уволиться.
    Сборка моделей Škoda и Volkswagen на заводе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде была остановлена еще 3 марта, с тех пор площадка находится в простое.
    Производственный график линии Škoda на ГАЗе предполагает простой до середины сентября, однако это лишь формальность — санкции вряд ли позволят возобновить работу. Кроме того, по данным «Ъ», VW довел до своих дилеров информацию, что в 2022 году сборки в России, в том числе и на собственной площадке в Калуге, не будет. Но и уходить с рынка по крайней мере марка VW не хочет, говорят источники «Ъ».

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