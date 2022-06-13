110 день войны в Украине: Россия выбила ВСУ из центра Северодонецка и утверждает, что противник заблокирован в городе
Россия заявила о контроле над всеми жилыми кварталами Северодонецка и утверждает, что украинские солдаты заблокированы в городе. Украинская сторона говорит, что россияне контролируют 70% города и выбили ВСУ из центра.Фото: Арис Мессинис/AFP/Scanpix
Идет 110-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 13 июня.
Россия выбила украинские войска из центра Северодонецка, контролирует 70% города и усилила обстрелы Лисичанска, но угрозы окружения нет, говорит
глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай. Россия заявила о контроле над всеми жилыми кварталами города.
В этом регионе очень важна переправа через реку, из-за чего украинские войска при отступлении взрывают мосты. Это привело к тому, что был взорван последний мост, позволяющий украинским войскам покинуть город, и теперь они в нем заблокированы, утверждает
т.н. «заместитель начальника управления Народной милиции ДНР» Эдуард Басурин. У россиян также есть локальные успехи в наступлении на Славянск.
Российские войска выбили украинские из центра Северодонецка
, сообщает
Генштаб ВСУ.
Жилые кварталы Северодонецка захвачены Россией, украинские войска заблокированы в городе
, утверждают
Минобороны РФ и т.н. «заместитель начальника управления Народной милиции ДНР» Эдуард Басурин.
Россия добилась определенных успехов в наступлении на Славянск (Донецкая область), т.н. «ДНР» заявила о захвате села Богородичное
, пишет
американский институт исследования войны.
150 российских солдат были убиты
за прошедшие сутки, сообщает
Генштаб ВСУ. 120 украинских солдат были убиты
в результате авианалетов, сообщает
Минобороны РФ.
Четыре человека погибли, пятеро получили ранения
в результате обстрела Днепропетровской области, сообщает
«Украинская правда».
Офис президента Украины озвучил
, какое вооружение и в каких количествах нужно Украине, чтобы достичь паритета с Россией и выбить оккупационные войска
со своей территории. Для этого нужны 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов.
Успех войны за Северодонецк будет зависеть от того, удастся ли войскам успешно совершить переправу через реку
, считает
британская разведка. Украинские войска отступают, но им удается взрывать мосты перед уходом.
Amnesti International
: россияне обстреливали Харьков запрещенными кассетными бомбами.
Шольц, Макрон и Драги приедут в Киев за день до заключения Еврокомиссии о кандидатстве
, пишет
«Украинская правда» со ссылкой на другие СМИ.
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