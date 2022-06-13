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    110 день войны в Украине: Россия выбила ВСУ из центра Северодонецка и утверждает, что противник заблокирован в городе

    Россия заявила о контроле над всеми жилыми кварталами Северодонецка и утверждает, что украинские солдаты заблокированы в городе. Украинская сторона говорит, что россияне контролируют 70% города и выбили ВСУ из центра.Фото: Арис Мессинис/AFP/Scanpix

    Идет 110-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 13 июня.

    Россия выбила украинские войска из центра Северодонецка, контролирует 70% города и усилила обстрелы Лисичанска, но угрозы окружения нет, говорит глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай. Россия заявила о контроле над всеми жилыми кварталами города.
    В этом регионе очень важна переправа через реку, из-за чего украинские войска при отступлении взрывают мосты. Это привело к тому, что был взорван последний мост, позволяющий украинским войскам покинуть город, и теперь они в нем заблокированы, утверждает т.н. «заместитель начальника управления Народной милиции ДНР» Эдуард Басурин. У россиян также есть локальные успехи в наступлении на Славянск.
    Российские войска выбили украинские из центра Северодонецка, сообщает Генштаб ВСУ.
    Жилые кварталы Северодонецка захвачены Россией, украинские войска заблокированы в городе, утверждают Минобороны РФ и т.н. «заместитель начальника управления Народной милиции ДНР» Эдуард Басурин.
    Россия добилась определенных успехов в наступлении на Славянск (Донецкая область), т.н. «ДНР» заявила о захвате села Богородичное, пишет американский институт исследования войны.
    150 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. 120 украинских солдат были убиты в результате авианалетов, сообщает Минобороны РФ.
    Четыре человека погибли, пятеро получили ранения в результате обстрела Днепропетровской области, сообщает «Украинская правда».
    Офис президента Украины озвучил, какое вооружение и в каких количествах нужно Украине, чтобы достичь паритета с Россией и выбить оккупационные войска со своей территории. Для этого нужны 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов.
    Успех войны за Северодонецк будет зависеть от того, удастся ли войскам успешно совершить переправу через реку, считает британская разведка. Украинские войска отступают, но им удается взрывать мосты перед уходом.
    Amnesti International: россияне обстреливали Харьков запрещенными кассетными бомбами.
    Шольц, Макрон и Драги приедут в Киев за день до заключения Еврокомиссии о кандидатстве, пишет «Украинская правда» со ссылкой на другие СМИ.

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