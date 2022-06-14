Новости

14 июня 2022 в 9:13 Поделиться:









Финская Fortum намерена продать все российские активы до 1 июля

На покупку компаний «Фортум» и «Юнипро» будут претендовать крупнейшие российские мейджоры — «Интер РАО», структуры «Газпрома» и СУЭК. Фото: Ints Kalnins

Финская энергокомпания Fortum собирает обязывающие предложения по продаже своих российских активов — генкомпаний «Фортум» и «Юнипро», сообщает «Коммерсантъ».

По условиям Fortum, сделка должна быть закрыта до 1 июля. На покупку компаний будут претендовать крупнейшие российские мейджоры — «Интер РАО», структуры «Газпрома» и «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК).

В покупке активов Fortum, по словам собеседников «Ъ», крайне заинтересован «Газпромбанк», который готов профинансировать сделку для «Газпром энергохолдинга» (управляет энергоактивами «Газпрома»).

Один из источников «Ъ» утверждает, что «Газпромбанк» готов выкупить как активы «Фортума», в том числе пакет в ТГК-1, так и «Юнипро». За каждый актив банк может заплатить около 1,5–2 млрд долларов, что предполагает 1,5–2 руб. за акцию «Юнипро», или 20–60% премии к рыночной цене (с начала года капитализация «Юнипро» на Мосбирже упала на 50%).

Также среди претендентов — «Интер РАО», которое, как утверждает один из источников «Ъ», вероятно, также будет подавать отдельные оферты на «Юнипро» и «Фортум». Покупка новых активов в генерации — фактически единственная точка роста для EBITDA «Интер РАО» на ближайшие годы. Кроме того, компания уже несколько лет анализирует возможность покупки «Юнипро».

СУЭК, бывшим владельцем которой является Андрей Мельниченко (новые собственники не раскрываются), также готова сделать оферту, но компанию, по данным «Ъ», интересует только «Юнипро». Принадлежащая «Юнипро» Березовская ГРЭС — вторая по мощности угольная станция в РФ и основной источник прибыли компании — стоит на Березовском угольном разрезе СУЭК.

Fortum, Uniper и итальянская Enel — три иностранные генкомпании, пришедшие в РФ во время реформы РАО «ЕЭС России» (завершена в 2008 году). Из-за военной операции РФ на Украине все их российские активы сейчас выставлены на продажу. В частности, Fortum 12 мая сообщила, что решила продать российские предприятия и запретить использование своего бренда в РФ. Uniper владеет 83,73% «Юнипро», а Fortum — 78% Uniper. «Фортум» и «Юнипро» владеют 12 угольными и газовыми ТЭС мощностью 16 ГВт, также «Фортум» принадлежат 29,45% акций ТГК-1 (владеет ТЭС и ГЭС на северо-западе РФ, подконтрольна «Газпром энергохолдингу»), ветро- и солнечная генерация.