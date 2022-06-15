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    Confido открыл клинику эстетической медицины

    Инвестиции в открытие клиники превысили 500 тысяч евро. Фото: Liis Treimann

    Эстонский медицинский концерн Confido открыл в Таллинне клинику эстетической медицины Confido Esteetikakliinik, сообщила компания в пресс-релизе.

    «Являющиеся якорными арендаторами расположенного в Viru Keskus нового Центра здорового образа жизни клиника эстетической медицины Confido и экспресс-клиника Confido занимают площадь в 400 м²», – сказала руководитель по развитию экспресс-клиник Confido Оксана Ялакас, по словам которой концерн инвестировал в открытие клиники эстетической медицины более 500 тысяч евро. «Инвестиции значительны, так как эти услуги основываются преимущественно на современной науке и передовых технологиях», – пояснила Ялакас.
    Клиника эстетической медицины предлагает возможность так сказать 360-градусного картирования тела, во время которого с помощью инновационной гибридной камеры ведётся 3D-съёмка всего тела, составляется персональный план лечения, визуализируются процедуры и проводится анализ кожи.
    Клиника предлагает также широкий спектр других эстетических услуг, в том числе различные омолаживающие процедуры для лица, кислотный пилинг, светодиодная светотерапия, уколы красоты, лазерная эпиляция, удаление татуировок и многое другое.
    Confido Healthcare Group объединяет: предлагающий услуги семейных врачей, врачей общего профиля и врачей-специалистов и предлагающий оценку трудоспособности медицинский центр Confido Meditsiinikeskus, открытые в торговых центрах экспресс-клиники Confido Kiirkliinikud, центр психического здоровья Confido Vaimse Tervise Keskus, центр лечения зависимостей Confido Sõltuvusravikeskus, центр здорового образа жизни Confido Heaolukeskus, центр гигиены труда Confido Töötervishoid, радиологический центр Confido Radioloogiakeskus, центр лазерного лечения Confido Laserravikeskus, центр дневной хирургии Confido Päevakirurgiakeskus и ортопедическую клинику AS Ortopeedia Arstid. Кроме того, в группу входит Perearsti Nõuandeliin OÜ, которое является оператором консультационного телефона семейных врачей 1220.

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