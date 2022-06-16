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16 июня 2022 в 6:40 Поделиться:









Турция грозит затормозить процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Shutterstock

Турция заявила, что ждет письменного ответа от Финляндии и Швеции на свои опасения по поводу вступления этих стран в НАТО.

Как подчеркнул министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Турция представила свои вопросы Финляндии и Швеции в письменном виде и ждет на них письменные ответы, передает Yle

Турция обвиняет Швецию и Финляндию в том, что они поддерживают представителей Рабочей партии Курдистана, которых турецкие власти считают террористами. Также она выступает против решений стран о запрете экспорта оружия в Турцию.

Турция грозит затормозить процесс принятия Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.