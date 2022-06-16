  • Поделиться:

    Турция грозит затормозить процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Фото: Shutterstock

    Турция заявила, что ждет письменного ответа от Финляндии и Швеции на свои опасения по поводу вступления этих стран в НАТО.

    Как подчеркнул министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Турция представила свои вопросы Финляндии и Швеции в письменном виде и ждет на них письменные ответы, передает Yle.
    Турция обвиняет Швецию и Финляндию в том, что они поддерживают представителей Рабочей партии Курдистана, которых турецкие власти считают террористами. Также она выступает против решений стран о запрете экспорта оружия в Турцию.
    Турция грозит затормозить процесс принятия Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Bloomberg: Эстония экспортирует мазут в Саудовскую Аравию. Вероятно, что нефтепродукты поступают из России
Transcom Eesti сокращает 120 человек
Starship сокращает десятую часть сотрудников В январе компания планировала нанять 800 человек
Влияние санкций
Опрос: 75% финских компаний испытывают трудности с получением платежей из России
Представители финского бизнеса, ведущие торговлю с Россией, недовольны действиями банков – большинство компаний испытывает серьезные трудности с отправлением и получением платежей, следует из результатов опроса Финско-Российской торговой палаты.
Представители финского бизнеса, ведущие торговлю с Россией, недовольны действиями банков – большинство компаний испытывает серьезные трудности с отправлением и получением платежей, следует из результатов опроса Финско-Российской торговой палаты.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Рынки взлетели после решения ФРС и одной фразы Джерома Пауэлла
Федеральная резервная система США впервые с 1994 года подняла процентную ставку сразу на 0,75%, повысив ее до уровня 1,5-1,75%. Реакция рынка была позитивной.
Федеральная резервная система США впервые с 1994 года подняла процентную ставку сразу на 0,75%, повысив ее до уровня 1,5-1,75%. Реакция рынка была позитивной.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Военно-экономический блог Райво Варе: самый важный вопрос – статус кандидата в ЕС
В среду и четверг Украину посещают лидеры трех крупнейших государств ЕС. Макрон побывает также в Молдове. Тема – возможность предоставления статуса кандидата в члены ЕС Украине, а, быть может, заодно также Молдове и Грузии. Вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС в верхах, который состоится уже 23-24 июня в Брюсселе, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
В среду и четверг Украину посещают лидеры трех крупнейших государств ЕС. Макрон побывает также в Молдове. Тема – возможность предоставления статуса кандидата в члены ЕС Украине, а, быть может, заодно также Молдове и Грузии. Вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС в верхах, который состоится уже 23-24 июня в Брюсселе, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Все мнения
Эпицентр
На строительство Таллиннской больницы не хватает 220 млн евро
В начале 2023 года в таллиннском районе Ласнамяэ начнется разработка котлована для возведения крупнейшего в Эстонии медицинского городка. При этом в бюджете строительства новой Таллиннской больницы до сих пор не хватает около 220 млн евро.
В начале 2023 года в таллиннском районе Ласнамяэ начнется разработка котлована для возведения крупнейшего в Эстонии медицинского городка. При этом в бюджете строительства новой Таллиннской больницы до сих пор не хватает около 220 млн евро.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: евро падает - виновата инфляция или ЕЦБ?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели,а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели,а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение