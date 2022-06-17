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    114-й день войны в Украине: больших продвижений нет, эвакуация с завода «Азот» стала невозможной

    На территории завода «Азот» скрываются 568 человек, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.Фото: Scanpix

    Идет 114-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 17 июня.

    Информации о серьезных продвижениях одной из сторон нет. Продолжаются артобстрелы различных регионов Украины, есть погибшие и раненые. Идут бои за Северодонецк, Россия проводила разведку боем в некоторых других населенных пунктах Украины и, встретив ответный огонь, отступила. Были попытки штурма Богородичного (Донецкая область) и Золотого (Луганская область), отбитые украинскими войсками. По словам Генштаба ВСУ, Россия готовится к наступлению на Славянск и с этой целью размещает артиллерию на подконтрольных ей территориях.
    200 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. 550 украинских солдат были убиты в результате российских авианалетов и ударов артиллерии, сообщает Минобороны РФ.
    Семь человек погибли, 10 получили ранения в результате обстрелов Донецкой, Луганской, Николаевской и Харьковской областей, сообщает «Украинская правда».
    За все время войны погибли 322 ребенка, сообщает Офис генпрокурора Украины.
    За все время войны погибли 368 жителей Луганской области, сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
    Эвакуация с завода «Азот» невозможна, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, на территории завода находятся 568 человек (эти люди ранее отказались от эвакуации), в том числе 38 детей. Город Северодонецк, где находится завод, не заблокирован, но территорию завода покинуть невозможно из-за постоянных обстрелов, подчеркнул Гайдай.
    358 граждан Украины содержатся в российских СИЗО, сообщает «Коммерсант». По словам издания, многие из этих людей должны были быть депортированы в Украину, но этого не произошло из-за разрыва дипотношений двух стран.
    Россияне пытают украинцев, пытающихся покинуть оккупированные территории, сообщает BBC.
    Россия может устроить теракты в Херсоне и обвинить в этом ВСУ, считает американский Институт исследования войны. По мнению аналитиков учреждения, это может быть сделано ради того, чтобы уменьшить поддержку населением контрнаступления ВСУ.
    Россия хочет к 1 сентября взять Запорожскую АЭС под свой полный контроль, сообщил «Энергоатом».
    В Госдуме разрабатывается законопроект (прошел первое чтение), предусматривающий от 12 до 20 лет лишения свободы за переход на сторону противника. Звучат предложения включить в этот законопроект поддержку противника «словом и деньгами».
    Дания готова поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, сказал министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.
    Макрон: прорабатывается вариант вывоза зерна с Украины через Румынию.
    Президент Франции Эммануэль Макрон в посольстве этой страны в Киеве.Фото: Элье Блонде-Пул, SIPA, Scanpix
    Джо Байдену не понравилась риторика Блинкена и Остина, заявивших, что США хотят победы Украины над Россией и ослабления России, сообщает NBC News со ссылкой на анонимные источники.
    Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла и других российских лиц.
    Российская дочерняя компания Google подала заявление о банкротстве.
    В Украине появилась криптовалюта, обеспеченная военными облигациями.
    «Мы не вторгались в Украину», - сказал Сергей Лавров.
    Украинский суд запретил «Партию Шария».
    15 000 российских миллионеров пытаются покинуть страну, считает британская разведка.

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