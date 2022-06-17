114-й день войны в Украине: больших продвижений нет, эвакуация с завода «Азот» стала невозможной
На территории завода «Азот» скрываются 568 человек, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.Фото: Scanpix
Идет 114-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 17 июня.
Информации о серьезных продвижениях одной из сторон нет. Продолжаются артобстрелы различных регионов Украины, есть погибшие и раненые. Идут бои за Северодонецк, Россия проводила разведку боем в некоторых других населенных пунктах Украины и, встретив ответный огонь, отступила. Были попытки штурма Богородичного (Донецкая область) и Золотого (Луганская область), отбитые украинскими войсками. По словам
Генштаба ВСУ, Россия готовится к наступлению на Славянск и с этой целью размещает артиллерию на подконтрольных ей территориях.
200 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает
Генштаб ВСУ. 550 украинских солдат были убиты
в результате российских авианалетов и ударов артиллерии, сообщает
Минобороны РФ.
Семь человек погибли, 10 получили ранения
в результате обстрелов Донецкой, Луганской, Николаевской и Харьковской областей, сообщает «Украинская правда»
.
За все время войны погибли 322 ребенка
, сообщает
Офис генпрокурора Украины.
За все время войны погибли 368 жителей Луганской области
, сообщает
глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Эвакуация с завода «Азот» невозможна
, сообщил
глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, на территории завода находятся 568 человек (эти люди ранее отказались от эвакуации), в том числе 38 детей. Город Северодонецк, где находится завод, не заблокирован, но территорию завода покинуть невозможно из-за постоянных обстрелов, подчеркнул Гайдай.
358 граждан Украины содержатся в российских СИЗО
, сообщает
«Коммерсант». По словам издания, многие из этих людей должны были быть депортированы в Украину, но этого не произошло из-за разрыва дипотношений двух стран.
Россияне пытают украинцев, пытающихся покинуть оккупированные территории
, сообщает
BBC.
Россия может устроить теракты в Херсоне и обвинить в этом ВСУ
, считает
американский Институт исследования войны. По мнению аналитиков учреждения, это может быть сделано ради того, чтобы уменьшить поддержку населением контрнаступления ВСУ.
Россия хочет к 1 сентября взять Запорожскую АЭС под свой полный контроль, сообщил
«Энергоатом».
В Госдуме разрабатывается законопроект (прошел первое чтение
), предусматривающий от 12 до 20 лет лишения свободы за переход на сторону противника
. Звучат предложения включить в этот законопроект поддержку противника «словом и деньгами»
.
Дания готова поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС
, сказал
министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.
Макрон: прорабатывается вариант вывоза зерна с Украины через Румынию.
Президент Франции Эммануэль Макрон в посольстве этой страны в Киеве.Фото: Элье Блонде-Пул, SIPA, Scanpix
Джо Байдену не понравилась риторика Блинкена и Остина, заявивших, что США хотят победы Украины над Россией и ослабления России
, сообщает
NBC News со ссылкой на анонимные источники.
Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла
и других российских лиц.
Российская дочерняя компания Google подала заявление о банкротстве.
В Украине появилась криптовалюта, обеспеченная военными облигациями.
«Мы не вторгались в Украину»,
- сказал
Сергей Лавров.
Украинский суд запретил «Партию Шария».
15 000 российских миллионеров пытаются покинуть страну
, считает
британская разведка.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!