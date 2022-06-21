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21 июня 2022 в 10:11 Поделиться:









Elron: число пассажиров поездов выросло втрое

Повышенный интерес к поездкам на поезде может быть оправдан как общим повышением цен, так и снятием ограничений, обусловленных вирусом Covid-19. Фото: Raul Mee

В мае на поездах Elron было совершено более 681 000 поездок, что почти на треть больше, чем за этот же период прошлого года – за первые пять месяцев этого года количество пассажиров поездов увеличилось на 32%, то есть приблизилось к допандемийным показателям, передает rus.err.ee.

«За первые пять месяцев 2022 года было совершено на 32% больше поездок, чем за тот же период прошлого года. С начала этого года поездами Elron воспользовались более 2,97 млн пассажиров, из них 681 600 – в прошлом месяце. Опираясь на статистику продаж билетов, можно сказать, что, вероятно, выйдем на уровень 2019 года или на уровень рекордного по пассажиропотоку года», – сказал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.

Конго пояснил, что повышенный интерес к поездкам на поезде может быть оправдан как общим повышением цен, так и снятием ограничений, обусловленных вирусом Covid-19, что, вероятно, побудило большинство пассажиров отдать предпочтение возможностям общественного транспорта.

«В свете общего роста цен, инфляции и выросших цен на топливо люди ищут более подходящие альтернативы для передвижения, что, безусловно, предлагает общественный транспорт», – добавил Конго.

Число пассажиров увеличилось почти на всех маршрутах.