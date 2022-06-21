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dv.ee

21 июня 2022 в 9:32 Поделиться:









Tallinna Sadam инвестирует 53 млн евро в порт Палдиски

Tallinna Sadam ведет переговоры с несколькими крупными европейскими производителями ветроэлектростанций – компания хочет преобразовать порт Палдиски в место для строительства и обслуживания морских ветроэлектростанций. Фото: Shutterstock

Совет государственной и биржевой компании Tallinna Sadam принял решение инвестировать до 53 млн евро в строительство нового 310-метрового причала в Южном порту Палдиски, пишет Äripäev.

Поскольку для строительства причала запрашиваются деньги Евросоюза, предназначенные для военных целей, в проекте прописан и этот аспект. Главной же целью является построить морские ветряные электростанции и расширить возможности для грузоперевозок.

«Благодаря удачному расположению Южного порта Палдиски строительство нового причала создаст предпосылки для того, чтобы Таллиннский порт стал важным партнером в строительстве и последующем обслуживании морских ветропарков в Балтийском море. Новый причал обеспечит возможность приема глубоководных судов, предназначенных для строительства морских ветропарков и перевозки компонентов ветряков», – сообщил порт.

Tallinna Sadam ведет переговоры с несколькими крупными европейскими производителями ветроэлектростанций – компания хочет преобразовать порт Палдиски в место для строительства и обслуживания морских ветроэлектростанций. Планируется, что ветряные электростанции, которые будут построены в этом районе, начнут работу в 2028 году – на их строительство уйдет три года.

Инвестиции будут софинансированы Европейской комиссией в размере 20 миллионов евро в рамках проекта военной мобильности EstMilMob. Целью проекта является улучшение транспортного сообщения с Тапа в течение следующих пяти лет. Планируемый срок сдачи причала и территории вокруг него – лето 2025 года.