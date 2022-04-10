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    Tallinna Sadam построит новый причал в Палдиски за 40 млн евро

    Южный порт Палдиски. Фото: Tallinna Sadam

    Tallinna Sadam (Таллиннский порт) построит 310-метровый причал в Южном порту Палдиски. Проект будет наполовину профинансирован Европейским союзом и призван улучшить военно-транспортное сообщение Эстонии, пишет Äripäev.

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    Возглавляемый Министерством обороны проект EstMilMob, общая стоимость которого достигает 62 млн евро, на этой неделе получил положительное решение о финансировании от Еврокомиссии. Цель проекта - улучшить военно-транспортное сообщение с военным городом Тапа в течение следующих пяти лет. В рамках проекта Еврокомиссия выделит Эстонии 31 млн евро.
    Часть из этой суммы пойдет на строительство нового причала в Южном порту Палдиски. За строительство отвечает Tallinna Sadam. Общая стоимость строительства причала и территории рядом с ним площадью в 10 гектаров составит 40 млн евро, половина из которых будет профинансирована Еврокомиссией.
    Инвестиция также должна быть одобрена собранием Tallinna Sadam. Первоначальный срок завершения строительных работ — 30 июня 2025 года.
    По данным Таллиннского порта, новый причал также расширит возможности порта по перевозке грузов и транспортных средств по морю. Благодаря удачному расположению Южного порта Палдиски новый причал создаст предпосылки для того, чтобы Таллиннский порт стал важным партнером в строительстве морских ветряных электростанций и перевозке деталей ветряных турбин, отметили в компании.

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