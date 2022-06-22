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    На поддержку бизнес-инвестиций в Ида-Вирумаа выделят 153 млн евро

    Запланированный бюджет меры составляет 153 миллиона евро, которые, как ожидается, будут направлены на реализацию не менее 20 крупных проектов и создание 1000 новых рабочих мест в Ида-Вирумаа в период 2022–2026 гг. Фото: Liis Treimann

    Министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть подписал постановление об открытии меры по поддержке бизнес-инвестиций в Ида-Вирумаа, сообщается в пресс-релизе Минэкономики.

    Самая объемная мера Фонда справедливого перехода направлена на реализацию основанных на принципах климатической нейтральности крупномасштабных инвестиций, которые предназначены помочь диверсифицировать экономику Ида-Вирумаа, развить новые производства с высокой добавленной стоимостью и тем самым создавать в уезде новые производственно-сбытовые цепочки и рабочие места.

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