За пределами особо охраняемых территорий денег в Эстонии на поддержку природы выделяется недостаточно. Фото: Shutterstock

Зеленый переход: Эстонию можно превратить в историю успеха

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Эксперты представили премьер-министру доклад, в котором описано, что должна сделать наша страна.

Слова «зеленый переход» многих все еще повергают в недоумение. А остальных – в смятение. Потому что масштаб задачи огромный, и с чего начать – непонятно. Впрочем, есть эксперты, которые считают, что знают, как надо поступать. Более того, они уверены, что у Эстонии есть все шансы превратиться в образец для подражания. Это авторы доклада «Зеленая политика» – участники экспертной группы, консультирующей правительственную комиссию по «зеленой» политике.

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