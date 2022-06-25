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Ярослав Тавгень

25 июня 2022 в 11:11 Поделиться:









Bloomberg: Германия попросит страны G7 разрешить финансировать газовые проекты

Канцлер Германии Олаф Шольц Фото: Scanpix

Германия попросит страны Большой Семерки отменить принцип, согласно которому, они отказываются от финансирования зарубежных проектов в области фоссильного топлива. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, предоставивший изданию доступ к документу.

Эта утечка информации произошла накануне саммита G7, который начнется сегодня в баварских Альпах и хозяином которого станет канцлер Германии Олаф Шольц.