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    Bloomberg: Германия попросит страны G7 разрешить финансировать газовые проекты

    Канцлер Германии Олаф ШольцФото: Scanpix

    Германия попросит страны Большой Семерки отменить принцип, согласно которому, они отказываются от финансирования зарубежных проектов в области фоссильного топлива. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, предоставивший изданию доступ к документу.

    Эта утечка информации произошла накануне саммита G7, который начнется сегодня в баварских Альпах и хозяином которого станет канцлер Германии Олаф Шольц.

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