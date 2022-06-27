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27 июня 2022 в 8:10 Поделиться:









Lufthansa отменяет тысячи рейсов

Раннее о сокращении количества рейсов заявили EasyJet Plc и British Airways. Фото: Shutterstock

Из-за нехватки персонала крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa отменяет в общей сложности 3100 рейсов, пишет Bloomberg.

Как сообщили в компании, в июле и августе будет отменено 2200 внутренних и европейских рейсов, вдобавок к 900 рейсам, об отмене которых было сообщено в июне. Причина – в недостатке персонала и возросшем спросе во время летних каникул.

Спрос на поездки в Европе резко восстановился после отмены коронавирусных ограничений, и авиакомпании изо всех сил пытаются справиться с ситуацией. Нехватка персонала вызвана как масштабными сокращениями во время коронакризиса, так и новой вспышкой COVID-19, которая затрагивает и работников компании.

Проблему усугубляют и различные забастовки авиакомпаний, сотрудники которых требуют повышения зарплаты на фоне инфляции.

Ранее о сокращении количества рейсов заявили EasyJet Plc и British Airways.