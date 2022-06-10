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    Крупнейшая авиакомпания Германии отменяет сотни рейсов

    Две дочерние компании Lufthansa — Eurowings и Swiss — также сократят количество рейсов этим летом.Фото: Shutterstock

    Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa объявила об отмене сотни рейсов из-за нехватки персонала, пишет The Local.

    Авиаоператор планирует отказаться от 900 рейсов по Германии и Европе. Больше всего пострадают пассажиры, вылетающие из Мюнхена и Франкфурта.
    Две дочерние компании Lufthansa — Eurowings и Swiss — также сократят количество рейсов этим летом.
    Eurowings планирует отменить несколько сотен рейсов в июле, в то время как Swiss уменьшит количество рейсов между Германией и Цюрихом.
    По данным Lufthansa, изменения в расписании являются результатом нехватки персонала. Поскольку во время пандемии коронавируса путешествия были ограничены, авиакомпании сократили значительную часть персонала. Lufthansa сократила более 30 000 рабочих мест.
    Несмотря на сокращенное расписание, авиакомпания предупреждает, что летом возможны задержки и дополнительные отмены рейсов.

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