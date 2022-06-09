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9 июня 2022 в 10:17 Поделиться:









SAS несет большие убытки: проблемы авиакомпании могут повлиять и на Эстонию

Банкротство SAS маловероятно, но не исключено, что она превратится в дочернюю фирму другой крупной авиакомпании, считает эксперт. Фото: Shutterstock

Последний квартальный убыток скандинавской авиакомпании SAS достиг почти 150 млн евро – хотя с учетом ее значения для Северных стран банкротство авиаперевозчика вряд ли допустят, не исключена реорганизация деятельности SAS, которая может иметь негативные последствия для авиаперевозок в Эстонии.

Авиационный эксперт Свен Кукемелк пояснил rus.err.ee , что главная причина проблем SAS – конкуренция со стороны бюджетных авиалиний, в то время как расходы скандинавской фирмы значительно выше из-за требований профсоюзов.

Дополнительной проблемой стало принятое 20 лет назад решение сосредоточиться на ближнемагистральных маршрутах: «Они только сейчас начали наращивать удельный вес дальнемагистральных маршрутов, чтобы двигаться к тому положению, в котором сейчас находятся Lufthansa, Air France-KLM и другие крупные [авиакомпании]».

По мнению Кукемелка, банкротство SAS маловероятно, но не исключено, что она превратится в дочернюю фирму другой крупной авиакомпании: «Также возможен вариант маргинализации SAS, когда фирма сфокусируется на очень небольшом числе маршрутов. Сейчас у нее авиапарк в 200 самолетов, возможно, что продолжат с 30-40 самолетами».

Кукемелк отметил, что ситуация в SAS может привести к росту цен на некоторых маршрутах из Эстонии, а также негативно сказаться на показателях эстонского авиаперевозчика Nordica, дочерняя фирма которого обслуживает по субподряду многие линии SAS.