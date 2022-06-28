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28 июня 2022 в 12:19 Поделиться:









Рига останавливает прием украинских беженцев, 1800 из них могут осенью остаться на улице

Рижский центр поддержки украинских беженцев также находится под угрозой. Фото: Shutterstock

1 июля в Латвии вступает в силу новая система финансирования размещения беженцев — финансирование из госбюджета сократится до 100 евро в месяц за одного человека. По словам мэра Риги Мартиньша Стакиса, это создает чрезвычайную ситуацию, из-за которой 1800 человек могут оказаться на улице.

Чтобы Рига смогла продолжить размещать тех людей, которые уже прибыли в столицу, необходимо финансирование в три раза больше, чем то, что самоуправление будет получать после 1 июля. Чтобы беженцы не оказались на улице, Рижская дума примет краткосрочное чрезвычайное решение — выделит на размещение беженцев софинансирование до 1 сентября, пишет Rus.Delfi.

Стакис отмечает, что на выделенную сумму Рига сможет продолжить размещать примерно 100 человек, а значит, остальные 1800 человек остались бы без жилья.

Также, учитывая утвержденный правительством план оказания поддержки гражданскому населению Украины, Рижское самоуправление запросило компенсацию расходов на деятельность Рижского центра поддержки украинских беженцев в марте и апреле, однако получило отказ.

«Из-за неотзывчивости ответственных министерств под угрозой — существование Центра. При создании системы приема украинских беженцев нужно было иметь в виду региональную специфику — цены на хостелы и квартиры в Риге гораздо выше, чем в регионах. Чтобы люди не оказались на улице, самоуправление готово использовать средства рижан в течение двух месяцев. Но это — кризисное решение, и к 1 сентября мы исчерпаем свои резервы», – сказал мэр Риги.

Сейчас на размещение беженцев Риге в месяц необходимо 450 тысяч евро — но с 1 июля государство будет предоставлять примерно треть этой суммы –150 тысяч евро в месяц. Из-за недостаточного финансирования Рижское самоуправление приостановит размещение новых соискателей убежища.

По словам Стакиса, сейчас в Риге 16 600 беженцев из Украины, это на 3 тысячи человек больше, чем указано в национальном плане размещения беженцев.