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29 июня 2022 в 12:23 Поделиться:









Количество получающих родительское пособие мужчин продолжает расти

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Анет Мюйрсоо, доля мужчин, получающих родительское пособие, за год увеличилась почти вдвое, всего пособие получали 13 044 мужчины. Фото: Shutterstock

По данным Департамента статистики, в прошлом году средний размер родительского пособия составлял 1205 евро для женщин и 1463 евро для мужчин. Среди 38 882 получающих родительское пособие жителей Эстонии около трети были мужчинами.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Анет Мюйрсоо, доля мужчин, получающих родительское пособие, за год увеличилась почти вдвое, всего пособие получали 13 044 мужчины. «Число мужчин, получающих родительские пособия, за последние годы постоянно увеличивалось. Если еще в 2018 году получающие пособие мужчины составляли десятую часть всех получателей пособия, то в прошлом году каждый третий получатель пособия был мужчиной», – сказала Мюйрсоо.