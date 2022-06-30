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    127-й день войны: «ЛНР» заявила о продвижениях в Лисичанске, Россия объявила об уходе с острова Змеиный

    Представитель т.н. «ЛНР» заявил, что российские войска захватили нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске и заняли другие важные плацдармы для дальнейшего захвата города.Фото: Анатолий Степанов, Scanpix

    Идет 127-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 30 июня.

    Идут бои в Лисичанске. Представитель т.н. «ЛНР» заявил, что российские войска захватили Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, заняли «важные плацдармы» для дальнейшего захвата города, а украинские военные получили приказ отступать. С украинской стороны подобной информации не поступало. По словам Генштаба ВСУ, россияне стремятся блокировать Лисичанск и захватить участок трассы Бахмут-Лисичанск, а также ведут бои в Верхнекаменке. Лисичанск постоянно обстреливается.
    150 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ. Российское Министерство обороны сообщило об убийстве 20 солдат ВСУ, 80 иностранцев, воевавших на стороне ВСУ, а также об уничтожении двух пунктов дислокации, где размещались 140 солдат ВСУ.
    Семь человек погибли, 10 получили ранения в результате обстрела Донецкой, Луганской, Сумской и Харьковской областей, сообщает «Украинская правда». Число погибших в результате вчерашнего ракетного удара по Николаеву выросло с 4 до 6.
    Украина вернула домой 144 солдат ВСУ (в том числе 95 защитников «Азовстали») в результате обмена пленными. На кого были обменяны эти люди, неизвестно.
    Освобождены и мэр города Голая Пристань Александр Бабич и глава села Станислав Иван Самойленко, сообщила Ассоциация городов Украины. По какой-то причине эта новость уже удалена.
    Россия вывела гарнизон с острова Змеиный, сообщило Министерство обороны РФ назвав это шагом доброй воли.
    «Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины, – пишет ведомство. – Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории».
    Россия отправила торговое судно с зерном из оккупированного Бердянска для экспорта в «дружественные страны», заявил т.н. «глава военно-гражданской администрации Запорожской области» Евгений Балицкий.
    Reuters: ЕС намерен сделать исключение для Калининграда и сделать так, чтобы антироссийские санкции не распространялись на эту территорию. Это планируется для того, чтобы сделать возможным транзит через Литву.
    НАТО официально пригласило Финляндию и Швецию в альянс.
    «Нет ничего, что нас бы беспокоило с точки зрения вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Хочется им – пожалуйста. Но в этих странах должны иметь четкое представление, что раньше для них никаких угроз не существовало, а теперь в случае размещения там военных баз и инфраструктуры Россия будет вынуждена отвечать зеркально, создавая угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам», – прокомментировал этот шаг Владимир Путин.
    НАТО объявило Россию крупнейшей угрозой.
    США выдали Украине грант в размере 1,3 миллиарда долларов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
    Великобритания дополнительно выделит миллиард фунтов стерлингов (860 миллионов евро) на военную помощь Украине. Эти деньги пойдут на ПВО, беспилотники и снаряжение для военных.
    Украина и ЕС подписали договор об упрощении транспортных транзитных перевозок.
    Сирия признала ДНР и ЛНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отныне никаких отношений у Украины с Сирией не будет.
    Бельгия с 1 июля не будет выдавать туристические визы россиянам. Это объясняется тем, что у бельгийского посольства ограничены ресурсы и пока что нет возможности обрабатывать все заявки на визы. Это ограничение планируется снять, когда ресурсы снова появятся.
    «Да нет там никакого ни теракта, ни взрыва», – прокомментировал Владимир Путин ракетный удар по Кременчугу. По его словам, российская армия никогда не бьет по гражданским объектам, т.к. высокоточное оружие позволяет поражать военные объекты прицельно. «Просто так у нас по полям не бьют – это делается по результатам разведанных целей<...> Прячут же технику (особенно поставляемую Западом) во всякие ангары, рынки, на заводах».
    Зеленский встретился с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном.
    Фото: Scanpix
    Кабинет министров Украины предлагает ввести санкции против Маслякова и членов КВН.

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