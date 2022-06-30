127-й день войны: «ЛНР» заявила о продвижениях в Лисичанске, Россия объявила об уходе с острова Змеиный
Представитель т.н. «ЛНР» заявил, что российские войска захватили нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске и заняли другие важные плацдармы для дальнейшего захвата города.Фото: Анатолий Степанов, Scanpix
Идет 127-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 30 июня.
Идут бои в Лисичанске. Представитель т.н. «ЛНР» заявил
, что российские войска захватили Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, заняли «важные плацдармы» для дальнейшего захвата города, а украинские военные получили приказ отступать
. С украинской стороны подобной информации не поступало. По словам
Генштаба ВСУ, россияне стремятся блокировать Лисичанск и захватить участок трассы Бахмут-Лисичанск, а также ведут бои в Верхнекаменке. Лисичанск постоянно обстреливается.
150 российских солдат были убиты
за прошедшие сутки, сообщает
Генштаб ВСУ. Российское Министерство обороны сообщило об убийстве 20 солдат ВСУ, 80 иностранцев, воевавших на стороне ВСУ
, а также об уничтожении двух пунктов дислокации, где размещались 140 солдат ВСУ
.
Семь человек погибли, 10 получили ранения
в результате обстрела Донецкой, Луганской, Сумской и Харьковской областей, сообщает «Украинская правда»
. Число погибших в результате вчерашнего ракетного удара по Николаеву выросло с 4 до 6.
Украина вернула домой 144 солдат ВСУ (в том числе 95 защитников «Азовстали»)
в результате обмена пленными. На кого были обменяны эти люди, неизвестно.
Освобождены и мэр города Голая Пристань Александр Бабич и глава села Станислав Иван Самойленко
, сообщила
Ассоциация городов Украины. По какой-то причине эта новость уже удалена
.
Россия вывела гарнизон с острова Змеиный
, сообщило
Министерство обороны РФ назвав это шагом доброй воли.
«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины, – пишет ведомство. – Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории».
Россия отправила торговое судно с зерном из оккупированного Бердянска
для экспорта в «дружественные страны», заявил
т.н. «глава военно-гражданской администрации Запорожской области» Евгений Балицкий.
Reuters
: ЕС намерен сделать исключение для Калининграда и сделать так, чтобы антироссийские санкции не распространялись на эту территорию
. Это планируется для того, чтобы сделать возможным транзит через Литву.
НАТО официально пригласило Финляндию и Швецию в альянс.
«Нет ничего, что нас бы беспокоило с точки зрения вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Хочется им – пожалуйста
. Но в этих странах должны иметь четкое представление, что раньше для них никаких угроз не существовало, а теперь в случае размещения там военных баз и инфраструктуры Россия будет вынуждена отвечать зеркально, создавая угрозы для территори
й, откуда создаются угрозы нам», – прокомментирова
л этот шаг Владимир Пути
н.
НАТО объявило Россию крупнейшей угрозой.
США выдали
Украине грант в размере 1,3 миллиарда долларов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Великобритания дополнительно выделит миллиард фунтов стерлингов (860 миллионов евро)
на военную помощь Украине. Эти деньги пойдут на ПВО, беспилотники и снаряжение для военных.
Украина и ЕС подписали договор об упрощении транспортных транзитных перевозок.
Сирия признала ДНР и ЛНР.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил
, что отныне никаких отношений у Украины с Сирией не будет
.
Бельгия с 1 июля не будет
выдавать туристические визы россиянам. Это объясняется тем, что у бельгийского посольства ограничены ресурсы и пока что нет возможности обрабатывать все заявки на визы. Это ограничение планируется снять, когда ресурсы снова появятся.
«Да нет там никакого ни теракта, ни взрыва»
, – прокомментировал Владимир Путин
ракетный удар по Кременчугу. По его словам, российская армия никогда не бьет по гражданским объектам, т.к. высокоточное оружие позволяет поражать военные объекты прицельно. «Просто так у нас по полям не бьют – это делается по результатам разведанных целей<...> Прячут же технику (особенно поставляемую Западом) во всякие ангары, рынки, на заводах».
Зеленский встретился с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном.
Кабинет министров Украины предлагает ввести санкции против Маслякова и членов КВН.
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