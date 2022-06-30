За организацию службы семейных врачей будет отвечать Больничная касса

В пятницу 1 акция LHV превратится в 10

В пятницу будет проведен 10-кратный сплит (дробление) акций LHV. Это означает, что номинальная стоимость и цена акции на бирже будут в десять раз меньше.

В пятницу будет проведен 10-кратный сплит (дробление) акций LHV. Это означает, что номинальная стоимость и цена акции на бирже будут в десять раз меньше.