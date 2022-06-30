За организацию службы семейных врачей будет отвечать Больничная касса
В случае возникновения вопросов дополнительную информацию можно получить в Больничной кассе, связавшись спо электронной почте [email protected] или по телефону +372 669 6630.Фото: Andras Kralla/Äripäev
С 1 июля 2022 года Больничная касса Эстонии перенимает у Департамента Здоровья обязанности по организацию службы семейных врачей, сообщает пресс-служба кассы.
Каждый человек имеет право на регистрацию в регистре семейного врача, а также право на смену семейного врача на основании заявления, бланк которого можно будет найти на сайте Больничной кассы Эстонии.
Вся необходимая информация при выборе или смене семейного врача собрана на сайте Больничной кассы.
В случае возникновения вопросов дополнительную информацию можно получить в Больничной кассе, связавшись спо электронной почте [email protected]
или по телефону +372 669 6630.
Формальный надзор за услугами семейных врачей продолжит Департамент Здоровья.
Кроме того, в Департамент Здоровья можно обратиться по вопросам консультаций новых иммигрантов – что делать, если необходимо объяснить, как найти семейного врача, или как работает система здравоохранения Эстонии. Для этого создана отдельная телефонная инфолиния, работающая на эстонском, английском и русском языках по номеру +372 5594 1139. В случае вопросов можно также связаться по адресу электронной почты [email protected]
Кроме вышеприведенного, Департамент Здоровья также занимается созданием системы семейных врачей и более широкими процессами – обеспечением готовности к чрезвычайным ситуациям на первичном уровне.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!