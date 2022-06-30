  • Поделиться:

    За организацию службы семейных врачей будет отвечать Больничная касса

    В случае возникновения вопросов дополнительную информацию можно получить в Больничной кассе, связавшись спо электронной почте [email protected] или по телефону +372 669 6630.Фото: Andras Kralla/Äripäev

    С 1 июля 2022 года Больничная касса Эстонии перенимает у Департамента Здоровья обязанности по организацию службы семейных врачей, сообщает пресс-служба кассы.

    Каждый человек имеет право на регистрацию в регистре семейного врача, а также право на смену семейного врача на основании заявления, бланк которого можно будет найти на сайте Больничной кассы Эстонии.
    Вся необходимая информация при выборе или смене семейного врача собрана на сайте Больничной кассы.
    В случае возникновения вопросов дополнительную информацию можно получить в Больничной кассе, связавшись спо электронной почте [email protected] или по телефону +372 669 6630.
    Формальный надзор за услугами семейных врачей продолжит Департамент Здоровья.
    Кроме того, в Департамент Здоровья можно обратиться по вопросам консультаций новых иммигрантов – что делать, если необходимо объяснить, как найти семейного врача, или как работает система здравоохранения Эстонии. Для этого создана отдельная телефонная инфолиния, работающая на эстонском, английском и русском языках по номеру +372 5594 1139. В случае вопросов можно также связаться по адресу электронной почты [email protected] Кроме вышеприведенного, Департамент Здоровья также занимается созданием системы семейных врачей и более широкими процессами – обеспечением готовности к чрезвычайным ситуациям на первичном уровне.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Правительство отказалось от финансирования Таллиннской больницы Кылварт: в таком случае больницы не будет
Оборот Krimelte достиг рекордных значений Компания ожидает снижения спроса
Elektrilevi повышает плату за подключение и сетевую плату
Влияние санкций
Reuters: Евросоюз готовит компромиссное решение по Калининграду
Доставка российских грузов в Калининградскую область может нормализоваться в течение нескольких дней: как утверждают источники Reuters, руководство ЕС готовит соответствующую компромиссную сделку с Литвой.
Доставка российских грузов в Калининградскую область может нормализоваться в течение нескольких дней: как утверждают источники Reuters, руководство ЕС готовит соответствующую компромиссную сделку с Литвой.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
В пятницу 1 акция LHV превратится в 10
В пятницу будет проведен 10-кратный сплит (дробление) акций LHV. Это означает, что номинальная стоимость и цена акции на бирже будут в десять раз меньше.
В пятницу будет проведен 10-кратный сплит (дробление) акций LHV. Это означает, что номинальная стоимость и цена акции на бирже будут в десять раз меньше.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовица ДВ: а побыстрее никак?
3 июня Кая Каллас отправила в отставку всех министров-центристов, чем ознаменовала конец правящей коалиции. Начались консультации о формировании новой коалиции, которые - к нашему удивлению - продолжаются до сих пор.
3 июня Кая Каллас отправила в отставку всех министров-центристов, чем ознаменовала конец правящей коалиции. Начались консультации о формировании новой коалиции, которые - к нашему удивлению - продолжаются до сих пор.
Все мнения
Эпицентр
Инфляция вынуждает работодателей повышать зарплаты
При нынешнем уровне инфляции многим сотрудникам становится сложно поддерживать прежний уровень жизни. Рано или поздно они стучатся в дверь кабинета своего начальника и просят поднять зарплату. Те, кто еще не сделал этого, вероятно, обратятся с подобной просьбой к работодателю еще до наступления осени.
При нынешнем уровне инфляции многим сотрудникам становится сложно поддерживать прежний уровень жизни. Рано или поздно они стучатся в дверь кабинета своего начальника и просят поднять зарплату. Те, кто еще не сделал этого, вероятно, обратятся с подобной просьбой к работодателю еще до наступления осени.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: куда деть миллион? Советы простых ребят с Уолл-стрит
Как всегда в конце недели в подкасте "Вкус биржи" мы вместе с экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели в подкасте "Вкус биржи" мы вместе с экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение