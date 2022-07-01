Россия переводит экономику на военные рельсы

Несмотря на то, что ни война, ни мобилизация в России так и не объявлены, ее правительство хочет ввести в экономике специальный режим. Оно готовится распечатать госрезервы, расконсервировать мобилизационные мощности, назначать особый режим труда и менять правила госконтрактов так, чтобы привлекать любой бизнес к выполнению заказов.
Контент доступен только подписчикам.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!