Украина ввела визовый режим для россиян

Мертсина: перспективы розничной торговли стремительно ухудшаются

Рост объема доходов от продаж, то есть рост продаж на предприятиях розничной торговли с поправкой на цены, в мае замедлился до двух процентов. Такое резкое замедление роста было ожидаемо, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Рост объема доходов от продаж, то есть рост продаж на предприятиях розничной торговли с поправкой на цены, в мае замедлился до двух процентов. Такое резкое замедление роста было ожидаемо, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.