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    Украина ввела визовый режим для россиян

    МИД России обещал, что ответит на визовый режим с Украиной с учетом «национальных интересов и гуманитарной составляющей».Фото: Andras Kralla

    С сегодняшнего числа, 1 июля, Украина ввела визовый режим для граждан России, пишет «Коммерсантъ».

    Россияне могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
    МИД России обещал, что ответит на визовый режим с Украиной с учетом «национальных интересов и гуманитарной составляющей».
    11 февраля на сайте президента Украины опубликовали петицию о введении визового режима для граждан РФ. В мае украинский президент Владимир Зеленский поддержал эту инициативу, назвав ее неплохой идеей. Кабинет министров страны одобрил это предложение 17 июня.

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