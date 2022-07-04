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4 июля 2022 в 12:42 Поделиться:









Нет опыта, нет резюме, вы наняты! Туристический сектор катастрофически нуждается в персонале

Во время пандемии тысячи работников добровольно или принудительно покинули гостиничный сектор. Поскольку многие из них не вернулись, отели столкнулись с острой нехваткой рабочей силы. Фото: Andras Kralla

Крупные гостиничные сети Европы нанимают людей без опыта работы, в том числе и новичков рынка труда. «Их нанимают в течение 24 часов», – отметил глава одной из крупных сетей изданию Reuters.

Во время пандемии тысячи работников добровольно или принудительно покинули гостиничный сектор. Поскольку многие из них не вернулись, отели столкнулись с острой нехваткой рабочей силы.