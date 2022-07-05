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5 июля 2022 в 8:00 Поделиться:









Судовладельцы, перевозящие российскую нефть в Китай, зарабатывают больше миллиона за рейс

С началом войны в Украине все меньше судовладельцев соглашаются перевозить российскую нефть: они опасаются как нарушения санкций, так и репутационного ущерба. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Те немногие судовладельцы, которые до сих пор перевозят российскую нефть, получают крупную прибыль по крайней мере на одном маршруте, сообщает Bloomberg.

По оценкам экспертов, перевозчики могут заработать $1,6 млн на небольшом танкере, если доставят нефть из Восточной Сибири в Китай через порт Козьмино. Согласно данным Bloomberg, до вторжения российских войск в Украину эта плата была в три раза ниже.