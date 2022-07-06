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    Адвокат подозреваемого в коррупции старейшины Пирита: два месяца ареста – это чрезмерная мера

    Адвокат бывшего старейшины Пирита Пауль Керес критикует действия прокуратуры. Фото: Liis Treimann

    В понедельник, 4 июля, Полиция безопасности (КаПо) задержала старейшину Пирита Тыниса Лийната (Центристская партия) по подозрению в коррупции. Он проведет под стражей два месяца, что, по оценке адвоката Лийната Пауля Кереса, является чрезмерной мерой.

    Адвокат отказался давать содержательные комментарии по поводу дела, не сообщив и о том, кто еще подозревается во взяточничестве, поскольку разглашение данной информации запрещено прокуратурой. Напомним, вместе с Лийнатом были задержаны еще три человека.

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