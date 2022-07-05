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    КаПо задержала старейшину Пирита – его подозревают в получении взятки

    По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, речь идет об очень серьезном подозрении.Фото: Andras Kralla

    В понедельник, 4 июля, Полиция безопасности (КаПо) задержала старейшину Пирита Тыниса Лийната (Центристская партия).

    Как сообщила прокуратура, всего было задержано четыре человека. Тыниса Лийната подозревают в получении взятки.

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